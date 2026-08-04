Miał pakować walizki, a teraz mówi jasno. Mateo Kovacic zaskoczył wszystkich

Mateo Kovacic podjął decyzję ws. swojej przyszłości. Chorwacki pomocnik zamierza pozostać w Manchesterze City na kolejny sezon, a kluczowa okazała się rozmowa z władzami klubu.

fot. SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Mateo Kovacić

Mateo Kovacic przekazał ważną wiadomość kibicom

Mateo Kovacic nie planuje letniej przeprowadzki i chce kontynuować swoją historię na Etihad Stadium. Doświadczony pomocnik rozwiał spekulacje dotyczące swojego odejścia, podkreślając, że otrzymał jasny sygnał od Manchesteru City. 32-letni zawodnik przyznał, że odbył ważną rozmowę z przedstawicielami klubu. Chorwat usłyszał, że nadal znajduje się w planach zespołu, co miało ogromne znaczenie przy podejmowaniu decyzji.

– Nie czułem z ich strony żadnych znaków zapytania. Rozmawiałem z nimi i to, że na mnie liczą, było dla mnie ważne, żeby to od nich usłyszeć – powiedział Kovacic w rozmowie z „Manchester Evening News”.

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Pomocnik zdaje sobie jednak sprawę, że w klubie z Premier League nikt nie otrzymuje miejsca w składzie za zasługi. Kovacic podkreślił, że wszystko zależy od jego dyspozycji i tego, jak zaprezentuje się na boisku.

– A teraz, jak powiedziałem, od zawodników zależy zawsze, czy pokażą się z jak najlepszej strony, bo jeśli grają dobrze, menedżer będzie stawiał ich na pierwszym miejscu – dodał Chorwat.

Pozostanie Kovacicia może być dla Enzo Mareski istotnym elementem przed nowym sezonem. Środek pola Man City może przejść spore zmiany, zwłaszcza przy niepewnej sytuacji kilku zawodników. Wśród nazwisk, wokół których pojawiają się pytania, znajdują się między innymi: Rodri, Tijjani Reijnders, Nico Gonzalez oraz Rico Lewis.