Mourinho skreślił dwóch piłkarzy. Real Madryt chce ich sprzedać

09:54, 4. sierpnia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  The Athletic

Real Madryt przebudował kadrę pierwszego zespołu. Na tym jednak nie koniec, bo planowane są kolejne rozstania. Według The Athletic przyszłości w klubie nie ma Eduardo Camavinga i Raul Asencio.

José Mourinho
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SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: José Mourinho

Camavinga i Asencio na wylocie z Realu Madryt

Real Madryt mocno przebudował skład w trwającym oknie transferowym. Florentino Perez sprowadził pięciu nowych zawodników, a wśród nich są tacy gracze jak Bernardo Silva, Ibrahima Konate czy Marc Cucurella. Nie zabrakło także odejść, ponieważ klub zmienił Gonzalo Garcia, a także Dani Ceballos. Niewykluczone, że w najbliższym czasie odejdzie kolejnych dwóch piłkarzy.

Z informacji The Athletic wynika, że Jose Mourinho w porozumieniu z władzami Los Blancos skreślił dwóch zawodników. Przyszłości w klubie nie ma Eduardo Camavinga i Raul Asencio. Problem w tym, że żaden z nich nie chce opuścić Madrytu na stałe.

Camavinga jest związany z hiszpańskim zespołem od 2019 roku. Na brak gry nie może narzekać, choć głównie pełni funkcję zawodnika do rotacji. W poprzednim sezonie wystąpił w 43 meczach, ale uzbierał jedynie 2199 minut z 3870 możliwych. Na dodatek w kluczowym meczu z Bayernem Monachium dostał czerwoną kartkę, przez co Real w dziesięciu nie miał szans na wygranie dwumeczu.

Raul Asencio to wychowanek Królewskich. Do pierwszego zespołu wdarł się przebojem w sezonie 2024/2025. Do tej pory zagrał w 80 meczach, strzelając dwie bramki. W poprzedniej kampanii był nawet zawodnikiem wyjściowej jedenastki, ale stracił miejsce w składzie pod koniec sezonu. Do zamknięcia okna transferowego pozostał jeszcze niespełna miesiąc.

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