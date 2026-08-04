Juventus ma nowy plan na bramkarza. Niespodziewany scenariusz

10:03, 4. sierpnia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Juventus wciąż szuka nowego bramkarza przed rozpoczęciem sezonu. Według „Corriere dello Sport” Bianconeri analizują zaskakujące rozwiązanie, którego realizacja zależy jednak od wcześniejszych ruchów Paris Saint-Germain.

Luciano Spalletti
Obserwuj nas w
Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Wszystko zależy od transferu do PSG

Juventus nie zamierza kończyć poszukiwań nowego golkipera. W najbliższych dniach działacze mają spotkać się z agentem Michele Di Gregorio, który według włoskich mediów nie przekonuje Luciano Spallettiego. Wcześniej szkoleniowiec bez powodzenia zabiegał o Alissona Beckera z Liverpoolu i Emiliano Martineza z Aston Villi. Na liście życzeń pozostaje także Guglielmo Vicario, którego Tottenham jest gotowy oddać na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu.

Tymczasem „Corriere dello Sport” informuje o nowym pomyśle Juventusu. Chodzi o Ziona Suzukiego, który obecnie jest zawodnikiem Parmy. Reprezentant Japonii znalazł się jednak bardzo blisko Paris Saint-Germain. Francuski klub prowadzi rozmowy z włoskim zespołem i zaoferował 33 miliony euro, podczas gdy Parma oczekuje około 40 milionów euro wraz z bonusami.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Według źródła temat Suzukiego pojawił się przy okazji negocjacji dotyczących definitywnego transferu Randala Kolo Muaniego do Juventusu. Bianconeri sondują możliwość wypożyczenia japońskiego bramkarza, ale tylko w przypadku, gdy wcześniej trafi on do PSG. Taki scenariusz będzie możliwy wyłącznie w przypadku, jeśli Lucas Chevalier zostanie w zespolu. Dopiero wtedy mistrzowie Francji mogliby zgodzić się na czasowe oddanie Suzukiego do Turynu. Na razie jest to jeden z wariantów analizowanych przez oba kluby, a rozmowy pozostają na wstępnym etapie.