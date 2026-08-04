Raków chce napastnika z Premier League! Ma zastąpić Brunesa

Raków Częstochowa rozgląda się za napastnikiem, który wejdzie w buty Jonatana Braut Brunesa. Z informacji serwisu Ipswich Star wynika, że w kręgu zainteresowań znalazł się Ali Al-Hamadi.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jonatan Braut Brunes

Ali Al-Hamadi na celowniku Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa musi znaleźć nowego napastnika, ponieważ niedawno z klubem pożegnał się Jonatan Braut Brunes. Norweg w końcu został sprzedany i przeniósł się do Sparty Praga za kwotę 6 milionów euro. Już w debiucie ligowym wpisał się na listę strzelców. 25-latek był najskuteczniejszym piłkarzem Medalików, więc teraz częstochowski zespół musi ściągnąć godnego następcę.

Za piłkarzem na pozycję numer dziewięć Raków rozgląda się w Premier League. Z informacji Alexa Jonesa z serwisu Ipswich Star wynika, że w kręgu zainteresowań znalazł się Ali Al-Hamadi. To 23-krotny reprezentant Iraku i uczestnik ostatnich Mistrzostw Świata.

Al-Hamadi trafił do Ipswich w styczniu 2024 roku z Wimbledonu za nieco ponad milion euro. Furory w tegorocznym beniaminku Premier League nie zrobił, co kończyło się wypożyczeniami do Luton Town oraz Stoke City. Ostatni sezon spędził na poziomie League One, gdzie w barwach Luton strzelił jednego gola i zaliczył jedną asystę w trzynastu meczach.

Potencjalny transfer 24-latka miałby się odbyć na zasadzie wypożyczenia. Z Ipswich Town wciąż wiąże go kontrakt, który obowiązuje do czerwca 2028 roku. Obecna wartość rynkowa napastnika to 1,5 mln euro. Warto dodać, że w sezonie 2024/2025 zanotował 11 meczów na poziomie Premier League. Nie strzelił jednak ani jednej bramki, ani nie zaliczył asysty.