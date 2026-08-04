Leao usłyszał to od Amorima. Trener Milanu nie pozostawił wątpliwości

09:45, 4. sierpnia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Rafael Leao pozostaje jednym z głównych bohaterów letniego okna transferowego. Przed towarzyskim derbowym starciem z Interem trener Milanu Ruben Amorim jasno odniósł się do przyszłości Portugalczyka i przy okazji skomentował sytuację kadrową zespołu.

Rafael Leao
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fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Rafael Leao

Amorim zabrał głos o przyszłości Leao

Milan przygotowuje się do pierwszych derbów Mediolanu w nowym sezonie, a podczas przedmeczowej konferencji prasowej najwięcej uwagi poświęcono Rafaelowi Leao. Portugalski skrzydłowy od wielu tygodni jest łączony z odejściem z San Siro, jednak Ruben Amorim przekonuje, że obecnie widzi go w pełni zaangażowanego.

– Rafa ma szczęście, że jest piłkarzem Milanu, dlatego powinien być szczęśliwy. Widzę, że jest szczęśliwy i zmotywowany. Nie wiem, co wydarzy się do końca okna transferowego, ale czuję, że cała grupa jest bardzo zjednoczona – powiedział szkoleniowiec Rossonerich.

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Portugalczyk podkreślił również, że nie dostrzega żadnej różnicy w podejściu Leao do pracy względem pozostałych zawodników. – Nie zauważyłem żadnej różnicy między Leao a resztą zespołu. Wszyscy przygotowują się do bardzo wymagającego sezonu i właśnie takie nastawienie jest najważniejsze – dodał Amorim.

Trener Milanu odniósł się także do działań klubu na rynku transferowym. – Jestem naprawdę zadowolony z zespołu, który mam do dyspozycji. Budujemy własny sposób gry i mamy również plan dotyczący transferów. Czasami udaje się go zrealizować, a czasami nie. Jeśli jednak rozpoczniemy sezon z obecną kadrą, wierzę, że będziemy konkurencyjni w każdym meczu i będziemy mogli walczyć o zwycięstwo w każdym spotkaniu – zaznaczył szkoleniowiec.