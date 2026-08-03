Cracovia wciąż czeka na wygraną. Pogoń wypunktowała Pasy [WIDEO]

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Pogoni

Pogoń wygrywa. Cracovia musi jeszcze poczekać

Cracovia przed tygodniem zremisowała z Lechem Poznań 1-1, zaś Pogoń Szczecin poległa w rywalizacji z Legią Warszawa 0-1. W poniedziałek obie te drużyny spotkały się w Krakowie, kończąc tym samym zmagania w ramach 2. kolejki Ekstraklasy. Zapowiadało się ciekawa potyczka o premierowe zwycięstwo w sezonie 2026/2027.

Wydaje się, że lepiej w spotkanie weszli goście, którzy częściej utrzymywali się przy piłce i groźniej atakowali. Pasy przebudziły się dopiero po krótkiej przerwie na nawodnienie. Od tego momentu to gospodarze pokazywali, że są bardziej zdeterminowani, by wyjść na prowadzenie. Po stronie Cracovii błyszczał Ajdin Hasić, natomiast Kahveh Zahiroleslam marnował wszystkie możliwe okazje. Do przerwy kibice nie doświadczyli ani jednej bramki.

Tuż po zmianie stron zabójczy cios zadała Pogoń, a dokładniej Leo Borges. Defensor huknął z okolic linii pola karnego, nie dając szans Sebastianowi Madejskiemu. Bramkarz Cracovii próbował interweniować, ale strzał był na tyle silny i precyzyjny, że przełamał jego ręce, a piłka wpadła do siatki.

𝐋𝐄𝐎 𝐁𝐎𝐑𝐆𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐄𝐒! 😍



Kapitalne uderzenie daje prowadzenie Pogoni! ⚽



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Oczywiście Cracovia ruszyła do odrabiania strat. Mateusz Klich w końcówce stanął przed świetną szansą, by dać wyrównanie, ale Valentin Cojocaru był znakomicie dysponowany i nie dał się pokonać.

W doliczonym czasie gry Pasy dały się skontrować, co poskutkowało drugim trafieniem dla Pogoni. Wynik na 2-0 ustalił Paul Mukairi, wykorzystując sytuację sam na sam. Portowcy tym samym wracają do Szczecina z kompletem punktów i cennym czystym kontem.