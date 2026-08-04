Zawodnik Wisły przewidział problemy. Gikiewicz właśnie wszystko ujawnił

08:45, 4. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Kanał Sportowy / Transfery.info

Wisła Kraków zachwyca ofensywnym rozmachem po powrocie do Ekstraklasy, ale za efektowną grą kryją się problemy. O konkretach wypowiedział się Rafał Gikiewicz w Kanale Sportowym.

Rafał Gikiewicz
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Rafał Gikiewicz

Wisła Kraków usłyszała gorzką prawdę. Gikiewicz wyłożył kawę na ławę

Wisła Kraków od początku sezonu udowadnia, że nie zamierza rezygnować z odważnego stylu gry. Beniaminek imponuje w ataku i potrafi stwarzać mnóstwo sytuacji, jednak coraz więcej emocji budzi to, co dzieje się po drugiej stronie boiska. Kulisy funkcjonowania zespołu ujawnił Rafał Gikiewicz, który opowiedział o szczerej rozmowie z Marcelem Łubikiem jeszcze przed inauguracją rozgrywek.

Doświadczony bramkarz przyznał, że zażartował z golkiperem Wisły na temat liczby czystych kont, jakie ten może zachować w sezonie. Odpowiedź Łubika miała jednak pokazać, że w szatni doskonale zdają sobie sprawę z największego problemu drużyny.

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– Wisła będzie mocna w Krakowie, u siebie na stadionie. Rozmawiałem z Marcelem Łubikiem przed sezonem i tak mówię: „Dawaj, o czyste konta się założymy. Przecież Ty sześciu nie będziesz miał”. On powiedział, że oni fajnie do przodu, a do tyłu to słabo i muszą się tego nauczyć. On do mnie mówi: „Giki, z sześcioma kontami to tu będzie naprawdę wyczyn…” – mówił Gikiewicz w audycji „Moc Futbolu” w Kanale Sportowym cytowanej przez Transfery.info.

– Patrząc na dwa pierwsze mecze, do przodu, fajny polot w ofensywie. Ale nie jesteś w stanie tak grać w Ekstraklasie. Za dużo przestrzeni. Każdy zespół w Ekstraklasie ma jakość w ofensywie. Jak tak będziesz bronił, tyle przestrzeni zostawiał, to nie jesteś w stanie punktować. Zaraz przegrasz jeden, drugi, trzeci mecz. Pewność siebie spadnie. Ja bym wolał chyba po brzydkiej grze wygrać albo zremisować… – uzupełnił były zawodnika Zagłębia Lubin i Widzewa Łódź.

Słowa 38-latka doskonale wpisują się w obraz Wisły z pierwszych kolejek. Krakowianie potrafią zachwycić odwagą i kreatywnością pod bramką rywali, ale jednocześnie zostawiają przeciwnikom zbyt wiele miejsca.

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