Garcia skomentował odejście z Realu Madryt

Real Madryt oficjalnie potwierdził odejście Gonzalo Garcii. Transfer młodego napastnika był przesądzony od momentu sprowadzenia Carlosa Espiego, a sam zawodnik po zakończeniu formalności opublikował emocjonalny wpis skierowany do kibiców Królewskich.

Associated Press Na zdjęciu: Gonzalo Garcia

Garcia podziękował klubowi i kibicom

Real Madryt sfinalizował jeden z transferów, które były spodziewane od dłuższego czasu. Gonzalo Garcia opuścił klub, a według wcześniejszych informacji Królewscy mieli otrzymać za napastnika około 40 milionów euro. W umowie zapewnili sobie również udział w ewentualnym przyszłym transferze zawodnika.

Odejście Garcii było spodziewane po tym, jak do zespołu dołączył Carlos Espi. Decyzja Jose Mourinho sprawiła, że w kadrze zabrakło miejsca dla jednego z młodych napastników. Ostatecznie klub zdecydował się sprzedać Garcię, który cieszył się większym zainteresowaniem na rynku transferowym.

Po potwierdzeniu transferu wychowanek Realu zamieścił w mediach społecznościowych pożegnalny wpis. – Minęło dwanaście lat, odkąd marzenie małego chłopca stało się rzeczywistością – napisał na początku swojego oświadczenia. Podkreślił również, że przez cały pobyt w klubie zawsze dawał z siebie wszystko i odchodzi z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku.

Garcia podziękował trenerom, pracownikom klubu, kolegom z drużyny oraz kibicom za wsparcie, jakie otrzymywał przez lata. – Bronienie tego herbu było największą dumą mojego życia. Na zawsze wdzięczny. Hala Madrid! – zakończył swoje pożegnanie. W ten sposób zakończyła się dwunastoletnia przygoda napastnika z Realem Madryt.