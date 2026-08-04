Garcia skomentował odejście z Realu Madryt

Garcia podziękował klubowi i kibicom
Real Madryt sfinalizował jeden z transferów, które były spodziewane od dłuższego czasu. Gonzalo Garcia opuścił klub, a według wcześniejszych informacji Królewscy mieli otrzymać za napastnika około 40 milionów euro. W umowie zapewnili sobie również udział w ewentualnym przyszłym transferze zawodnika.
Odejście Garcii było spodziewane po tym, jak do zespołu dołączył Carlos Espi. Decyzja Jose Mourinho sprawiła, że w kadrze zabrakło miejsca dla jednego z młodych napastników. Ostatecznie klub zdecydował się sprzedać Garcię, który cieszył się większym zainteresowaniem na rynku transferowym.
Po potwierdzeniu transferu wychowanek Realu zamieścił w mediach społecznościowych pożegnalny wpis. – Minęło dwanaście lat, odkąd marzenie małego chłopca stało się rzeczywistością – napisał na początku swojego oświadczenia. Podkreślił również, że przez cały pobyt w klubie zawsze dawał z siebie wszystko i odchodzi z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku.
Garcia podziękował trenerom, pracownikom klubu, kolegom z drużyny oraz kibicom za wsparcie, jakie otrzymywał przez lata. – Bronienie tego herbu było największą dumą mojego życia. Na zawsze wdzięczny. Hala Madrid! – zakończył swoje pożegnanie. W ten sposób zakończyła się dwunastoletnia przygoda napastnika z Realem Madryt.