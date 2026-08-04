Garcia skomentował odejście z Realu Madryt

09:21, 4. sierpnia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Madrid Universal

Real Madryt oficjalnie potwierdził odejście Gonzalo Garcii. Transfer młodego napastnika był przesądzony od momentu sprowadzenia Carlosa Espiego, a sam zawodnik po zakończeniu formalności opublikował emocjonalny wpis skierowany do kibiców Królewskich.

Gonzalo Garcia
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Associated Press Na zdjęciu: Gonzalo Garcia

Garcia podziękował klubowi i kibicom

Real Madryt sfinalizował jeden z transferów, które były spodziewane od dłuższego czasu. Gonzalo Garcia opuścił klub, a według wcześniejszych informacji Królewscy mieli otrzymać za napastnika około 40 milionów euro. W umowie zapewnili sobie również udział w ewentualnym przyszłym transferze zawodnika.

Odejście Garcii było spodziewane po tym, jak do zespołu dołączył Carlos Espi. Decyzja Jose Mourinho sprawiła, że w kadrze zabrakło miejsca dla jednego z młodych napastników. Ostatecznie klub zdecydował się sprzedać Garcię, który cieszył się większym zainteresowaniem na rynku transferowym.

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Po potwierdzeniu transferu wychowanek Realu zamieścił w mediach społecznościowych pożegnalny wpis. – Minęło dwanaście lat, odkąd marzenie małego chłopca stało się rzeczywistością – napisał na początku swojego oświadczenia. Podkreślił również, że przez cały pobyt w klubie zawsze dawał z siebie wszystko i odchodzi z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku.

Garcia podziękował trenerom, pracownikom klubu, kolegom z drużyny oraz kibicom za wsparcie, jakie otrzymywał przez lata. – Bronienie tego herbu było największą dumą mojego życia. Na zawsze wdzięczny. Hala Madrid! – zakończył swoje pożegnanie. W ten sposób zakończyła się dwunastoletnia przygoda napastnika z Realem Madryt.