Abramowicz wskazał wymarzoną ligę. Czas na zagraniczny transfer?

Abramowicz chce do Premier League. Mówi o tym wprost
Sławomir Abramowicz na przestrzeni lat wypracował sobie status jednej z gwiazd Jagiellonii Białystok. Czołowy bramkarz całej Ekstraklasy jest regularnie łączony z zagranicznym transferem. Nie można wykluczyć, że dojdzie do niego jeszcze tego lata, bowiem 22-latek pokazuje swoją klasę nie tylko na polskim podwórku, ale również w europejskich pucharach.
Abramowicz nie zamierza ujawniać, jak długo jeszcze pozostanie w Jagiellonii. Wprost wskazuje natomiast wymarzony kierunek potencjalnego transferu – chciałby występować w Premier League.
– Jakie mam marzenia? Odważna liga – Anglia. Świątynia futbolu. Gdy miałem 16 lat, byłem na testach w Fulham i mogłam liznąć piłki zagranicznej. Spotkałem się tam z niesamowitym traktowaniem, podejściem. W wieku 16 lat wożono mnie Mercedesem z hotelu. Mieli ogromną bazę treningową. Czułem się tam świetnie pod kątem jakości gry i całej otoczki, jak wielka jest tam piłka – przyznał Abramowicz w rozmowie dla Kanału Sportowego.
Abramowicz rozpoczął ten sezon w barwach Jagiellonii Białystok. W dwóch meczach Ekstraklasy puścił w sumie jednego gola, zachowując czyste konto w starciu z Koroną Kielce. Portal „Transfermarkt” wycenia go na pięć milionów euro, a jego umowa z białostockim klubem jest ważna do czerwca 2028 roku.