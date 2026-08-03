Abramowicz wskazał wymarzoną ligę. Czas na zagraniczny transfer?

Sławomir Abramowicz od lat pozostaje podstawowym bramkarzem Jagiellonii Białystok. Łączony z transferem zagranicznym do tej pory nie opuścił Ekstraklasy. W rozmowie dla Kanału Sportowego wskazał swoją wymarzoną ligę.

fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Sławomir Abramowicz

Abramowicz chce do Premier League. Mówi o tym wprost

Sławomir Abramowicz na przestrzeni lat wypracował sobie status jednej z gwiazd Jagiellonii Białystok. Czołowy bramkarz całej Ekstraklasy jest regularnie łączony z zagranicznym transferem. Nie można wykluczyć, że dojdzie do niego jeszcze tego lata, bowiem 22-latek pokazuje swoją klasę nie tylko na polskim podwórku, ale również w europejskich pucharach.

Abramowicz nie zamierza ujawniać, jak długo jeszcze pozostanie w Jagiellonii. Wprost wskazuje natomiast wymarzony kierunek potencjalnego transferu – chciałby występować w Premier League.

– Jakie mam marzenia? Odważna liga – Anglia. Świątynia futbolu. Gdy miałem 16 lat, byłem na testach w Fulham i mogłam liznąć piłki zagranicznej. Spotkałem się tam z niesamowitym traktowaniem, podejściem. W wieku 16 lat wożono mnie Mercedesem z hotelu. Mieli ogromną bazę treningową. Czułem się tam świetnie pod kątem jakości gry i całej otoczki, jak wielka jest tam piłka – przyznał Abramowicz w rozmowie dla Kanału Sportowego.

– Mówisz, że jesteś jedną z niewielu osób, które są od początku drogi Siemieńca, jak długo jeszcze w tej drodze będziesz uczestniczył? 👀



🗣️ @AdamSlawinski



– Sławomir Peszko nie użył „pomidora”, to ja użyję 😅🍅 Jakie mam marzenia? Odważna liga – Anglia. Świątynia futbolu. Gdy… pic.twitter.com/kdxmIUm3qj — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) August 3, 2026

Abramowicz rozpoczął ten sezon w barwach Jagiellonii Białystok. W dwóch meczach Ekstraklasy puścił w sumie jednego gola, zachowując czyste konto w starciu z Koroną Kielce. Portal „Transfermarkt” wycenia go na pięć milionów euro, a jego umowa z białostockim klubem jest ważna do czerwca 2028 roku.