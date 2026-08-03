Lech, Górnik i Jagiellonia znają rywali w Lidze Europy

13:25, 3. sierpnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Lech Poznań, Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok to kluby, które reprezentują Ekstraklasę w eliminacjach Ligi Europy. Polskie zespoły poznały potencjalnych rywali w decydującej rundzie walki o awans.

Liga Europy
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Martial Trezzini/ Keystone via AP/ Alamy Na zdjęciu: Liga Europy

Lech, Górnik i Jagiellonia już wiedzą

Lech Poznań i Górnik Zabrze w 2. rundzie eliminacji zakończyły wyścig o awans do Ligi Mistrzów. Teraz mistrza i wicemistrza Polski czeka walka o Ligę Europy. Kolejorz w 3. rundzie zagra Klaksvik, natomiast podopieczni Michala Gasparika zmierzą się z Ferencvárosi TC.

Z kolei Jagiellonia, która w 3. rundzie eliminacji LE rozpoczyna swoją przygodę w Europie, trafiła na Rangers FC. Chociaż szkocki gigant to faworyt tej rywalizacji, to Białostoczanie wcale nie stoją na straconej pozycji.

Jeżeli Lech wygra swój dwumecz, to w w decydującej rundzie zagra z FC Thun (Szwajcaria) lub Víkingurem Reykjavík (Islandia). Przed Górnikiem potencjalne starcie z tureckim Trabzonsporem. Natomiast Jagiellonię czeka pojedynek z Larne FC (Irlandia Północna) lub z FC Iberią 1999 Tbilisi (Gruzja)

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