Lech, Górnik i Jagiellonia znają rywali w Lidze Europy

Lech Poznań, Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok to kluby, które reprezentują Ekstraklasę w eliminacjach Ligi Europy. Polskie zespoły poznały potencjalnych rywali w decydującej rundzie walki o awans.

Martial Trezzini/ Keystone via AP/ Alamy Na zdjęciu: Liga Europy

Lech, Górnik i Jagiellonia już wiedzą

Lech Poznań i Górnik Zabrze w 2. rundzie eliminacji zakończyły wyścig o awans do Ligi Mistrzów. Teraz mistrza i wicemistrza Polski czeka walka o Ligę Europy. Kolejorz w 3. rundzie zagra Klaksvik, natomiast podopieczni Michala Gasparika zmierzą się z Ferencvárosi TC.

Z kolei Jagiellonia, która w 3. rundzie eliminacji LE rozpoczyna swoją przygodę w Europie, trafiła na Rangers FC. Chociaż szkocki gigant to faworyt tej rywalizacji, to Białostoczanie wcale nie stoją na straconej pozycji.

Jeżeli Lech wygra swój dwumecz, to w w decydującej rundzie zagra z FC Thun (Szwajcaria) lub Víkingurem Reykjavík (Islandia). Przed Górnikiem potencjalne starcie z tureckim Trabzonsporem. Natomiast Jagiellonię czeka pojedynek z Larne FC (Irlandia Północna) lub z FC Iberią 1999 Tbilisi (Gruzja)