Jagiellonia Białystok zagra ostatni mecz w Ekstraklasie. Siemieniec wie, jak wielka jest stawka

Jagiellonia Białystok na koniec sezonu ligowego podejmie Zagłębie Lubin. Adrian Siemieniec nie ukrywa, że wynik najbliższego meczu może mieć ogromny wpływ na ocenę całych rozgrywek.

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Adrian Siemieniec: musimy to dowieźć przez pryzmat naszego doświadczenia

Jagiellonia Białystok podejmie Zagłębie Lubin w sobotnim meczu 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Duma Podlasia zajmuje trzecie miejsce w tabeli, z kolei Miedziowi plasują się na szóstej lokacie i jeśli chcą zagrać w europejskich pucharach, muszą powalczyć o komplet punktów.

Podczas rozmowy z mediami Adrian Siemieniec podkreślił, że choć cały sezon nie powinien być oceniany wyłącznie przez pryzmat jednego spotkania, to końcowy rezultat będzie miał kluczowe znaczenie dla odbioru pracy drużyny. – Możemy wiele mówić o postawie zawodników, trenerów, ale kluczowym i tak pozostaje wynik końcowy – zaznaczył szkoleniowiec.

Siemieniec zwrócił uwagę, że również rywal znajduje się pod dużą presją i będzie zmuszony walczyć o zwycięstwo. – Przed nami ostatni trening. Nie będę mógł skorzystać z Dukana Stojinovicia oraz Andy’ego Pelmarda. Do składu po pauzie wraca Taras Romańczuk – dodał.

– Zarówno my, jak i nasz sobotni rywal są zawodowymi sportowcami i zdajemy sobie sprawę, że w tym zawodzie presja jest czymś naturalnym i nieodłącznym. My musimy to dowieźć przez pryzmat naszego doświadczenia, bo czym innym jest takie doświadczenie zbierać, a czym innym grać kolejne takie spotkanie i mieć wiedzę, jak zachować się w konkretnej sytuacji – stwierdził. Początek sobotniego meczu Jagiellonia Białystok – Zagłębie Lubin o godzinie 17:30.