Finał Ekstraklasy: walka o Europę! Kupon dnia na mecze Legii oraz GKS-u Katowice

W sobotę 23 maja rozegrana zostanie ostatnia, 34. kolejka Ekstraklasy. O godzinie 17:30 odbędzie się wszystkie dziewięć starć, a tym razem na warsztat wezmę dwa pojedynki niezwykle istotne z perspektywy walki o europejskie puchary. Będą to starcia Legii z Motorem oraz Pogoni z GKS-em Katowice. Co moim zdaniem warto obstawić? Dowiesz się tego w poniższym artykule.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Cieszący się Jurgen Elitim

Legia Warszawa vs Motor Lublin

Na początek zajrzymy na Łazienkowską 3 w Warszawie, gdzie Legia podejmie Motor Lublin. Sędzią tego pojedynku będzie Jarosław Przybył. Podczas jesiennego starcia tych ekip padł remis 1:1, a aktualnie Wojskowi w rywalizacjach z Motorem są niepokonani od czterech meczów.

Legia: cudotwórca Papszun zapewni puchary?

Legia pod wodzą Marka Papszuna przeszła sporą metamorfozę. Zimową przerwę zespół ten niespodziewanie spędził w strefie spadkowej i choć efekty pracy byłego trenera Rakowa nie były widoczne od razu, to finalnie trener Papszun wprowadził w grę Legii więcej spokoju i skuteczności, dzięki czemu z zespołu walczącego o utrzymanie stała się ona teamem, który ma jeszcze szansę na europejskie puchary. Legia wygrała trzy ostatnie mecze, więc dzisiaj musi pójść za ciosem i zwyciężyć ponownie, by dać sobie szansę na wdarcie się do europejskich pucharów. Do tego potrzebować będzie jeszcze jednak korzystnych rezultatów w meczach GKS-u Katowice oraz Zagłębia Lubin, czyli bezpośrednich rywali w walce o piąte miejsce w tabeli.

Motor: do stolicy po punkty

Lublinianie są zespołem, który praktycznie przez cały sezon znajdował się w środkowej części tabeli. W okolicach Wielkanocy w klubie zrobiło się jednak dość gorąco, wszak zespół wpadł w dołek i punktował od święta, a 2 maja zanotował trzecią porażkę z rzędu, ulegając 0:1 Lechowi Poznań. Następnie zwyciężył jednak w aż 4:0 na wyjeździe z Wisłą Płock, dzięki czemu odsunął od siebie widmo spadku i dziś może już dokończyć zmagania bez presji. Ewentualne urwanie punktów zwyżkującej Legii byłoby sporym sukcesem, dlatego drużyna Mateusza Stolarskiego na pewno będzie bardzo zmotywowana, by wywieźć z Łazienkowskiej choć punkt.

Co obstawiam?

W tym starciu faworytami będą gospodarze. W przeciwieństwie do Motoru ekipa Legii ma o co walczyć i potrzebuje zwycięstwa, by dać sobie szansę na europejskie puchary, dlatego na pewno zrobi wiele, by pójść za ciosem na zanotować czwarte zwycięstwo z rzędu. Sądzę więc, że niespodzianki tutaj nie będzie i Wojskowi wygrają to spotkanie. W Superbet taki zakład dostępny jest po kursie 1.56, dlatego warto nim otworzyć dzisiejszy kupon na Ekstraklasę.

Pogoń Szczecin vs GKS Katowice

Teraz przeniesiemy się na Stadion im. Floriana Krygiera w Szczecinie. To tutaj Pogoń w swoim ostatnim meczu sezonu zagra z GKS-em Katowice. Arbitrem tego pojedynku będzie Damian Sylwestrzak. Ostatnia rywalizacja tych drużyn zakończyła się wygraną GKS-u 2:0, lecz dwa wcześniejsze starcia wygrywali już Portowcy.

Pogoń: postawić kreskę i zacząć od nowa

Pogoń przed sezonem miała bardzo ambitne plany, lecz boisko zweryfikowało je bardzo negatywnie i okazało się, że Portowcy przez długi czas nie mogli być pewni utrzymania. Gra w kratkę fanom Szczecinian spędzała sen z powiek, lecz finalnie udało się uciec od strefy spadkowej i zapewnić ligowy byt. Teraz celem klubu powinna być stabilizacja i powrót do rywalizacji o najwyższe laury, by odciąć się grubą kreską od bardzo nieudanej kampanii 2025/26. Tak jak wspomniałem, Pogoń ostatnio gra bardzo zmiennie, ponieważ na dystansie pięciu ostatnich kolejek zanotowała dwa zwycięstwa, remis i dwie porażki. W ubiegły weekend pokonała 1:0 Zagłębie Lubin na terenie rywala, a ostatni występ w sezonie zanotuje przed własną publicznością.

GKS Katowice: druga ostatnia szansa na Europę

Forma GieKSy w tym sezonie stanowi jedno z największych pozytywnych zaskoczeń. W tym momencie ekipa trenera Rafała Góraka znajduje się na pole-position w walce o piąte miejsce w tabeli zapewniające występy w Europie. Byłby to ogromny sukces tej drużyny, zwłaszcza że przecież jeszcze dwa lata temu grała ona na drugim poziomie rozgrywkowym. Katowiczanie są w trakcie serii siedmiu ligowych meczów bez porażki, a ostatnio zanotowali remis 2:2 z Jagiellonią Białystok. Teraz muszą wygrać, by zapewnić sobie piątą pozycję bez potrzeby oglądania się za siebie. Jeden finał (Pucharu Polski przyp. red.) GKS już przegrał, więc teraz ma przed sobą drugą szansę, by zapewnić sobie miejsce w rozgrywkach kontynentalnych.

Co obstawiam?

W tym przypadku faworyta wskazać będzie już nieco trudniej. Przed sezonem można było typować, że to Pogoń będzie zespołem mocniejszym, lecz pozycja w tabeli obu zespołów przed startem ostatniej kolejki każe wysnuć zgoła inne wnioski. Osobiście nie chcę grać w tym meczu na strony, a zamiast tego idę w BTTS. Pogoń nie musi już o nic walczyć i może zagrać na przysłowiowym luzie, a GKS musi zagrać o pełną pulę, by zapewnić sobie europejskie puchary. Z tego powodu spodziewam się tutaj ciekawego starcia, w którym obejrzymy wymianę ciosów.

