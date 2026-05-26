Wisła Płock wysłała jasny sygnał. Projekt trwa dalej

Wisła Płock potwierdziła kontynuację współpracy z Mariuszem Misiurą. Klub aktywował klauzulę przedłużenia kontraktu i trener poprowadzi zespół także w kolejnym sezonie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Wisła Płock podjęła decyzję. Trener zostaje na dłużej

Wisła Płock oficjalnie ogłosiła, że Mariusz Misiura pozostanie na stanowisku trenera w sezonie 2026/2027. Jak przekazało biuro prasowe klubu, w kontrakcie 45-letniego szkoleniowca została aktywowana klauzula automatycznego przedłużenia, co oznacza kontynuację dotychczasowej współpracy.

Misiura trafił do Płocka przed startem sezonu 2024/2025 po bardzo udanej pracy w Zniczu Pruszków. Już w swoim debiutanckim sezonie w roli szkoleniowca Nafciarzy poprowadził drużynę do awansu do PKO BP Ekstraklasy poprzez zwycięskie baraże, co uznano za jeden z największych sukcesów klubu w ostatnich latach.

Pod jego wodzą beniaminek szybko zaaklimatyzował się w najwyższej klasie rozgrywkowej. Wisła zakończyła sezon na ósmym miejscu w tabeli, zdobywając 46 punktów i notując 12 zwycięstw, 10 remisów oraz 12 porażek. Zespół wyróżniał się również solidnością defensywną, kończąc rozgrywki jako druga najlepsza obrona ligi.

Sam szkoleniowiec został również doceniony indywidualnie, otrzymując tytuł Trenera Miesiąca za lipiec 2025 roku. Klub podkreślił, że jego praca ma kluczowe znaczenie dla stabilizacji i dalszego rozwoju projektu sportowego w Płocku.

Łączny bilans Misiury w ekipie z Płocka po dwóch sezonach to 72 mecze, 32 zwycięstwa, 20 remisów i 20 porażek. Jak zaznacza biuro prasowe klubu, przed zespołem kolejne wyzwania związane z utrzymaniem wysokiej pozycji w elicie i dalszą rywalizacją na najwyższym poziomie.