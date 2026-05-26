Wisła Płock rozstała się z pomocnikiem. Wszystko już jasne

14:31, 26. maja 2026
Paweł Wątorski
Wisła Płock

Wisła Płock pożegnała Dominika Kuna. Kontrakt 32-letniego zawodnika nie został przedłużony. W zespole Nafciarzy Kun występował przez dwa lata.

Mariusz Misiura
BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Misiura

Wisła Płock zakończyła sezon PKO BP Ekstraklasy na 8. miejscu z dorobkiem 46 punktów. Po bardzo udanej rundzie jesiennej, w której Nafciarze byli nawet liderem tabeli, w drugiej części kampanii zanotował serię kilku porażek z rzędu i rywali wyprzedzili beniaminka.

We wtorek klub poinformował, że została aktywowana klauzula przedłużenia kontraktu z trenerem Mariuszem Misiurą. Szkoleniowiec, który objął zespół w trudnym momencie, doprowadził Wisłę do awansu do elity i był bardzo blisko wywalczenia europejskich pucharów.

Jednocześnie płocki klub ogłosił, iż kontrakt Dominika Kuna nie zostanie przedłużony. 32-letni pomocnik dołączył do Wisły w 2024 roku z Widzewa Łódź. W przeszłości występował m.in. w Sandecji Nowy Sącz czy Stomilu Olsztyn.

W barwach Wisły rozegrał łącznie 105 spotkań, zdobył pięć bramek i zanotował 15 asyst. W zakończonym sezonie Kun pełnił rolę jednego z filarów zespołu i regularnie pojawiał się w wyjściowym składzie. Jego doświadczenie i stabilna forma miały duży wpływ na wyniki drużyny.

Co ważne, dla pomocnika był to już drugi rozdział w Płocku. Wcześniej reprezentował barwy Wisły w latach 2015–2017. Na ten moment nie wiadomo, w jakim klubie Kun będzie kontynuował piłkarską karierę.

