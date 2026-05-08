PZPN wydał komunikat ws. Lechii Gdańsk. Chodzi o odjęte punkty

18:18, 8. maja 2026
Jakub Fudali
PZPN nie wyraził zgody Lechii Gdańsk na skierowanie sprawy do CAS (Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie). To może kończyć sprawę ujemnych punktów Gdańszczan.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Przed startem sezonu wielu skazywało zespół z Trójmiasto jako jednego z głównych kandydatów do walki o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Wraz z biegiem sezonu jednak było zupełnie inaczej, bowiem ekipa Johna Carvera prezentowała się powyżej oczekiwań i świetnie punktowała oraz do tego kapitalnie grała. Mecze Gdańszczan należą do jednych z najatrakcyjniejszych w całej lidze.

Niemniej w końcówce sezonu drużyna jest zmuszona walczyć o utrzymanie. Kluczowy okazać może się bezpośredni pojedynek z Widzewem Łódź, który okupuje miejsce w strefie spadkowej. Dlatego nie mogą dziwić wnioski władz Lechii o cofnięcie decyzji nt. odjętych aż pięciu punktów. PZPN wydał teraz komunikat, w którym nie wyraził on zgodny na zaskarżenie decyzji Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych do CAS (Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie). To może właściwie zakończyć sprawę ujemnych punktów.

Po rozpatrzeniu skargi, PKOL podzielił stanowisko Organu II instancji i utrzymał w mocy środek kontroli w postaci pozbawienia klubu 5 (pięciu) punktów w sezonie rozgrywkowym 2025/2026. W następnym kroku klub skierował sprawę do Sądu Najwyższego.

Zarząd PZPN, mając na uwadze opisany wyżej stan faktyczny, uwzględniając także niedotrzymanie przez klub regulaminowego terminu złożenia skargi do CAS (to jest w terminie 21 dni od daty otrzymania decyzji), postanowił nie wyrazić klubowi Lechia Gdańsk zgody na skierowanie sprawy do CAS – czytamy w komunikacie.

