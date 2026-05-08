Rashford nie zostanie w Barcelonie?! Topowy klub wykazuje zainteresowanie

18:22, 8. maja 2026
Kacper Karpowicz
Marcus Rashford może nie zostać wykupiony przez FC Barcelonę. Anglik jednak wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. Wychowankowi Manchesteru United bacznie przygląda się Arsenal - informuje "Daily Mail".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford ma coraz mniejsze szanse na pozostanie w FC Barcelonie. Duma Katalonii nie traktuje wykupu Anglika priorytetowo, więc do walki o transfer włączają się inne strony. Z informacji przekazanych przez „Daily Mail” dowiadujemy się, że wychowanek Manchesteru United może wrócić do Premier League. Znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Arsenalu.

Wspomniane źródło zaznacza, że Kanonierzy bacznie przyglądają się Marcusowi Rashfordowi i jego sytuacji. Londyńczycy rozglądają się za nowymi opcjami na skrzydło, ponieważ prawdopodobnie dojdzie do rozstania z Gabrielem Martinellim. Wychowanek Manchesteru United mógłby zastąpić Brazylijczyka, ale do transferu jeszcze daleka droga.

Manchester United kompletnie nie wiąże przyszłości z Marcusem Rashfordem. Czerwone Diabły są jak najszybciej pożegnać swojego wychowanka, więc bardzo naciskają na FC Barcelonę. Arsenal może wykorzystać niepewność Dumy Katalonii i zgłosić się po skrzydłowego. Czas pokaże, gdzie finalnie wyląduje Anglika.

Marcus Rashford w trwającej kampanii rozegrał 46 spotkań w koszulce FC Barcelony. Angielski zawodnik zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 13 trafień, a także zaliczył 14 asyst.

