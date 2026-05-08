SS Lazio – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (09.05.2026)

SS Lazio - Inter Mediolan: typy i kursy na mecz 36. kolejki rozgrywek Serie A. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na Stadio Olimpico już w sobotę (9 maja) o godzinie 18:00.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Marcus Thuram

Lazio – Inter, typy bukmacherskie

Już w sobotę Inter Mediolan, świeżo upieczony mistrz Włoch, rozegra swój kolejny mecz. Tego dnia podopieczni Cristiana Chivu zmierzą się na wyjeździe z Lazio w ramach 36. kolejki rozgrywek Serie A. Mimo że Nerazzurri zapewnili już sobie tytuł mistrzowski, z pewnością będą chcieli utrzymać wysoką formę na finiszu sezonu. Co ciekawe, oba zespoły już niedługo ponownie staną naprzeciw siebie – tym razem w finale Pucharu Włoch, co dodaje sobotniemu starciu dodatkowego smaczku. Można więc spodziewać się intensywnego i prestiżowego pojedynku, który może być także przedsmakiem walki o kolejne trofeum.

Ja uważam, że sobotnie starcie zakończy się triumfem gości. Mój typ: wygrana Interu

Lazio – Inter, ostatnie wyniki

Lazio imponuje formą. W pięciu ostatnich spotkaniach podopieczni Maurizio Sarriego odnieśli trzy zwycięstwa (2:0 z Napoli, po rzutach karnych z Atalantą Bergamo w Pucharze Włoch oraz 2:1 z Cremonese), zaliczyli jeden remis (3:3 z Udinese), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Fiorentiną).

Inter Mediolan natomiast osiągnął już swój cel. Nerazzurri w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli cztery zwycięstwa (4:3 z Como w lidze, 3:0 z Cagliari, 3:2 z Como w rewanżowym meczu Pucharu Włoch oraz 2:0 z Parmą), a także zaliczyli jeden remis (2:2 z Torino).

Lazio – Inter, historia

Rywalizacja Lazio z Interem Mediolan od lat należy do jednej z najbardziej emocjonujących w Serie A. Oba kluby wielokrotnie walczyły ze sobą o najwyższe cele, a ich bezpośrednie starcia często miały ogromny wpływ na układ czołówki tabeli. Inter na przestrzeni lat częściej sięgał po zwycięstwa, jednak Lazio niejednokrotnie potrafiło sprawiać problemy mediolańczykom, szczególnie na Stadio Olimpico. Pojedynki tych drużyn słyną z dużej intensywności, ofensywnej gry i wielu emocjonujących momentów. Kibice doskonale pamiętają mecze, które decydowały o awansie do europejskich pucharów, mistrzostwie Włoch czy triumfach w krajowych rozgrywkach.

Lazio – Inter, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem sobotniego spotkania jest Inter Mediolan. Jeśli rozważasz typ na wygraną Nerazzurrich, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.80. W przypadku zwycięstwa Lazio natomiast sięga nawet 4.30.

Lazio Rzym Inter Mediolan 4.10 3.50 1.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 maja 2026 17:01

Lazio – Inter, kto wygra?

Lazio – Inter, przewidywane składy

Lazio: Motta – Lazzari, Romagnoli, Provstgard, Tavares – Basić, Patric, Taylor – Isaksen, Maldini, Zaccagni

Inter Mediolan: Sommer – Akanji, de Vrij, Acerbi – Dumfries, Barella, Zieliński, Mkhitaryan, Carlos Augusto – Thuram, Bonny

Lazio – Inter, transmisja meczu

Spotkanie Lazio – Inter Mediolan obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na stronie elevensports.pl, a także w usłudze STS TV.

