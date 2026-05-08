Barcelona zarobi fortunę. El Clasico może przejść do historii

FC Barcelona prawdopodobnie będzie świętować mistrzostwo Hiszpanii wywalczone w meczu przeciwko Realowi Madryt. Spotkanie na Spotify Camp Nou cieszy się ogromnym zainteresowaniem kibiców i zapewni rekordowe wpływy dla klubu.

Alberto Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski

Barcelona pobije rekord w El Clasico

FC Barcelona zagra w niedzielę z Realem Madryt w pierwszym El Clasico na Spotify Camp Nou od trzech lat. Spotkanie może mieć wyjątkowe znaczenie, ponieważ drużynie wystarczy remis, aby zapewnić sobie mistrzostwo Hiszpanii. W klubie panuje ogromne oczekiwanie przed jednym z najważniejszych wieczorów sezonu.

Według informacji przekazanych przez Catalunya Radio wpływy z biletów mają wynieść od 13 do 15 milionów euro. Byłby to rekord dla stadionu, który nadal przechodzi modernizację i obecnie może pomieścić około 62 tysięcy kibiców. W Barcelonie podkreślają, że liczby pokazują ogromny potencjał obiektu po zakończeniu wszystkich prac.

Najdroższe wejściówki VIP kosztują od 10 do 12 tysięcy euro. Klub liczy, że przyszłe loże biznesowe oraz strefy hospitality staną się jednym z najważniejszych źródeł dochodu. Władze Barcelony od dłuższego czasu traktują nowy stadion jako kluczowy element odbudowy finansowej oraz dalszego rozwoju klubu.

Barcelona oficjalnie poinformowała już o wyprzedaniu wszystkich standardowych biletów. Każde miejsce przeznaczone dla posiadaczy karnetów również zostanie zajęte podczas El Clasico. Ceny zwykłych wejściówek były bardzo wysokie i zależały od wybranego sektora. Najtańsze bilety kosztowały 499 euro, natomiast miejsca na głównej trybunie osiągały cenę 799 euro.

W sprzedaży pozostają już wyłącznie pakiety VIP, choć także one szybko znikają. Miasto przygotowuje się na wielkie święto futbolu i wyjątkową atmosferę wokół meczu z Realem Madryt. Dla Barcelony może to być nie tylko ważny sukces sportowy, ale również ogromny triumf organizacyjny oraz finansowy.

Zobacz również: Barcelona znalazła nowego następcę Lewandowskiego. Kwota robi wrażenie