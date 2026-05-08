Lewandowski otrzymał ofertę. Pensja przebija Barcelonę

Robert Lewandowski otrzymał propozycję od Chicago Fire, które zaoferowało 15 milinów pensji rocznie plus 5 milionów bonusów. To oferta wyższa, od tej, którą złożyła Barcelona. Informacje w tej sprawie przekazało "Mundo Deportivo".

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski z propozycją od Chicago Fire

Robert Lewandowski ma ważny kontrakt z FC Barceloną do końca czerwca obecnego roku. Oznacza to, że w najbliższych tygodniach rozstrzygnie się jego przyszłość w klubie. Nie jest jednak tajemnicą, że Duma Katalonii nie jest jedyną opcją dla Polaka. Zainteresowane jego sprowadzeniem są m.in. Juventus czy Milan, a także kluby z Arabii Saudyjskiej. Poza tym do czynów przeszedł jednak jeszcze inny zespół.

Według informacji przekazanych przez serwis „Mundo Deportivo”, Chicago Fire oferuje Robertowi Lewandowskiemu pensję na poziomie 15 milionów euro rocznie plus pięć milionów euro w potencjalnych bonusach. W sumie daje to możliwość zarobienia 20 milionów rocznie, a więc więcej, niż wynosi propozycja Barcelony. Z pewnością więc pod względem finansowym Polak mógłby być zadowolony, choć należy pamiętać, że możliwości klubów z Arabii Saudyjskiej są jeszcze większe.

Robert Lewandowski w tym sezonie rozegrał w sumie 42 spotkania, w których zdobył 18 goli oraz zanotował cztery asysty. Łącznie w barwach FC Barcelony napastnik wystąpił do tej pory 189 razy i niespełna 120 razy wpisał się na listę strzelców. To czyni go jednym z czołowych strzelców klubu w Europie. Serwis „Transfermarkt” wycenia go aktualnie na 8 milionów euro.

Zobacz także: Real Madryt blisko głośnego powrotu trenera. Fabrizio Romano potwierdził