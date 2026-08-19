Był wielkim celem Barcelony. Atletico zamknęło drzwi

Julian Alvarez nie trafi do FC Barcelony. Atletico Madryt wykluczyło sprzedaż Argentyńczyka do krajowego rywala, zmuszając mistrzów Hiszpanii do zmiany planów transferowych.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Barcelona usłyszała stanowcze „NIE”. Transfer wielkiej gwiazdy upadł

Julian Alvarez nie zostanie zawodnikiem FC Barcelony. Przynajmniej na ten moment taki scenariusz należy całkowicie wykluczyć. Jak przekazał Alfredo Martinez, Atletico Madryt nie zamierza nawet rozpoczynać rozmów dotyczących sprzedaży swojej gwiazdy do bezpośredniego rywala z La Liga.

Barcelona była mocno zainteresowana argentyńskim napastnikiem i rozważała jego transfer jako jeden z najważniejszych ruchów tego lata. Problemem okazało się jednak stanowisko Atletico. Madrycki klub nie chce wzmacniać konkurenta i nie zamierza pozwolić, aby Julian Alvarez zmienił czerwono-białe barwy na bordowo-granatowe.

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Tym samym Katalończycy musieli szybko skierować wzrok w inną stronę. Według Gerarda Romero z Jijantes nowym priorytetem Barcelony został Lautaro Martinez. Kapitan Interu Mediolan ma być obecnie numerem jeden na liście życzeń klubu, który szuka zawodnika mogącego stać się jednym z filarów ofensywy.

Descartado Julián Álvarez y tal como avanza @jijantes la primera opción es LAUTARO MARTÍNEZ . Difícil sacarle del Inter pero el Barcelona lo va a intentar — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) August 19, 2026

Operacja będzie jednak wyjątkowo trudna. Lautaro Martinez jest nie tylko kapitanem Interu, ale również jedną z najważniejszych postaci zespołu. Ogólnie w Mediolanie trudno wyobrazić sobie jego odejście, szczególnie do takiego klubu jak Barcelona.

Katalończycy są jednak gotowi podjąć ryzyko. Pomimo ograniczeń finansowych i krótkiego czasu pozostałego do zamknięcia okna transferowego zamierzają spróbować przekonać Inter oraz samego zawodnika do przeprowadzki.