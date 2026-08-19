Bayern może stracić swoją gwiazdę. Barcelona czeka na jeden ruch

Harry Kane wciąż znajduje się na celowniku FC Barcelony, która nie porzuciła planów sprowadzenia doświadczonego napastnika Bayernu Monachium. Mimo że rozmowy nie należą do najłatwiejszych.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona zakusy ma ogromne. Gwiazda Bayernu może zmienić klub

Harry Kane niewykluczone, że wkrótce jednak zmieni barwy klubowe. Według wieści „Daily Mail”, jednym z najważniejszych nazwisk na liście życzeń FC Barcelony pozostaje właśnie reprezentant Anglii.

Doświadczony zawodnik już wcześniej znajdował się w kręgu zainteresowań Blaugranuy. Przedstawiciele klubu z La Liga mieli nawiązać kontakt z otoczeniem napastnika, aby zorientować się w jego sytuacji oraz warunkach ewentualnego transferu. Na tym etapie nie doszło jednak do przełomu.

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Kane ma bowiem inne priorytety. Anglik dobrze czuje się w Bayernie Monachium, a obecnie najważniejsze są dla niego rozmowy dotyczące jego przyszłości w niemieckim klubie. To właśnie ten czynnik sprawia, że Barcelona musi zachować cierpliwość i uważnie obserwować rozwój wydarzeń.

Nie oznacza to jednak, że Katalończycy zamierzają wycofać się z wyścigu. Według źródła Kane wciąż jest postrzegany jako jeden z głównych kandydatów do wzmocnienia ofensywy. Jego doświadczenie, regularność pod bramką oraz status światowej klasy napastnika sprawiają, że idealnie wpisuje się w profil zawodnika poszukiwanego przez Barcelonę.

Klub z Camp Nou może zatem jeszcze wrócić do rozmów, jeśli sytuacja Anglika w Bayernie ulegnie zmianie. Na razie wszystko wskazuje na to, że przyszłość Kane’a pozostaje otwarta, a Barcelona zamierza być gotowa, gdy tylko pojawi się odpowiednia okazja.