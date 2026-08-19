Bayern może stracić swoją gwiazdę. Barcelona czeka na jeden ruch

17:19, 19. sierpnia 2026 19:34, 19. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Daily Mail

Harry Kane wciąż znajduje się na celowniku FC Barcelony, która nie porzuciła planów sprowadzenia doświadczonego napastnika Bayernu Monachium. Mimo że rozmowy nie należą do najłatwiejszych.

Hansi Flick
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona zakusy ma ogromne. Gwiazda Bayernu może zmienić klub

Harry Kane niewykluczone, że wkrótce jednak zmieni barwy klubowe. Według wieści „Daily Mail”, jednym z najważniejszych nazwisk na liście życzeń FC Barcelony pozostaje właśnie reprezentant Anglii.

Doświadczony zawodnik już wcześniej znajdował się w kręgu zainteresowań Blaugranuy. Przedstawiciele klubu z La Liga mieli nawiązać kontakt z otoczeniem napastnika, aby zorientować się w jego sytuacji oraz warunkach ewentualnego transferu. Na tym etapie nie doszło jednak do przełomu.

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Kane ma bowiem inne priorytety. Anglik dobrze czuje się w Bayernie Monachium, a obecnie najważniejsze są dla niego rozmowy dotyczące jego przyszłości w niemieckim klubie. To właśnie ten czynnik sprawia, że Barcelona musi zachować cierpliwość i uważnie obserwować rozwój wydarzeń.

Nie oznacza to jednak, że Katalończycy zamierzają wycofać się z wyścigu. Według źródła Kane wciąż jest postrzegany jako jeden z głównych kandydatów do wzmocnienia ofensywy. Jego doświadczenie, regularność pod bramką oraz status światowej klasy napastnika sprawiają, że idealnie wpisuje się w profil zawodnika poszukiwanego przez Barcelonę.

Klub z Camp Nou może zatem jeszcze wrócić do rozmów, jeśli sytuacja Anglika w Bayernie ulegnie zmianie. Na razie wszystko wskazuje na to, że przyszłość Kane’a pozostaje otwarta, a Barcelona zamierza być gotowa, gdy tylko pojawi się odpowiednia okazja.

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