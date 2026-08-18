Cios dla Lecha Poznań. Tyle potrwa przerwa Mikaela Ishaka

19:50, 18. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Lech Poznań

Lech Poznań ma problemy kadrowe przed kolejnymi spotkaniami. Mikael Ishak doznał urazu mięśnia, a jego przerwa potrwa około trzech tygodni. Są też dobre wieści.

Mikael Ishak
Obserwuj nas w
fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lech Poznań stracił kapitana. Jest diagnoza i długość przerwy

Lech Poznań przedstawił najnowszy raport zdrowotny dotyczący kilku zawodników. Jak przekazało biuro prasowe klubu, Mikael Ishak musi przygotować się na dłuższą przerwę, podczas gdy Leo Bengtsson i Filip Jagiełło są coraz bliżej powrotu do pełnych treningów.

Kapitan Kolejorza ucierpiał podczas piątkowego meczu kwalifikacji Ligi Europy z Ki Klaksvík. Spotkanie na Wyspach Owczych zakończyło się efektownym zwycięstwem Lecha (5:0), ale dla szwedzkiego napastnika miało również zdecydowanie mniej przyjemny epizod.

Oglądaj mecze ZA DARMO w STS TV. Skorzystaj z promocji dla nowych klientów z kodem GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Po przeprowadzeniu diagnostyki Ishak przeszedł w poniedziałek badanie USG. Wykazało ono uszkodzenie pierwszego stopnia mięśnia dwugłowego. Mowa o naciągnięciu, które powinno wyłączyć zawodnika z gry na mniej więcej trzy tygodnie.

To oznacza, że Lech przez najbliższy czas będzie musiał radzić sobie bez swojego kapitana i jednego z najważniejszych elementów ofensywy. Sztab szkoleniowy będzie musiał znaleźć rozwiązanie na okres jego nieobecności.

Znacznie lepiej wygląda sytuacja Leo Bengtssona oraz Filipa Jagiełły. Szwed w tym tygodniu będzie realizował indywidualny plan treningowy. Jagiełło ma natomiast częściowo pracować już razem z resztą zespołu.

Pod koniec tygodnia zostaną podjęte decyzje dotyczące ewentualnego powrotu obu zawodników do pełnych zajęć. Ich sytuacja będzie tym samym na bieżąco monitorowana przez sztab medyczny i szkoleniowy.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości