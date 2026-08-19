Barcelona już zdecydowała. Padło na kapitana Interu

Otworzył drzwi przed Barceloną. Teraz wszystko zależy od klubu
FC Barcelona nie zamierza długo czekać z reakcją na fiasko rozmów w sprawie Juliana Alvareza. Według wieści Gerarda Romero mistrz La Liga wybrał już nowy priorytet ofensywny, a został nim Lautaro Martínez. Kapitan Interu Mediolan ma być obecnie najważniejszym kandydatem do wzmocnienia zespołu Hansiego Flicka.
Gerard Romero na Twitchu przekazał, że Barcelona rozpoczęła konkretne działania w kierunku sprowadzenia reprezentanta Argentyny. Co istotne, sam zawodnik miał otworzyć drzwi przed możliwością przenosin do ekipy z Camp Nou. To może znacząco ułatwić gigantowi ligi hiszpańskiej rozpoczęcie kolejnego etapu negocjacji.
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Lautaro Martinez od kilku lat jest jednym z kluczowych piłkarzy Nerazzurrich i ma za sobą bardzo udany okres w Mediolanie. Barcelona postrzega go jako zawodnika, który może zapewnić nie tylko gole, ale również odpowiednią jakość w rozegraniu i intensywność wymaganą przez Flicka.
Według ostatnich wieści przedstawiciele Blaugrany odbyli już spotkania z agentem napastnika. Teraz klub ma przygotowywać się do przedstawienia poważnej propozycji finansowej. Chociaż operacja z pewnością nie będzie należała do łatwych. Inter nie musi bowiem pozbywać się swojego kapitana, a jego pozycja w drużynie jest wyjątkowo mocna.