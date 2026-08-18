Wisła Kraków musi zdaniem Jarosława Królewskiego odważniej korzystać z szerokiej kadry. Prezes Białej Gwiazdy mocno odniósł się do późnych zmian i szans dla nowych graczy.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Jarosław Królewski nie gryzł się w język. Mocne słowa o Wiśle Kraków

Wisła Kraków w meczu z Górnikiem Zabrze długo zwlekała ze zmianami. Maciej Kuziemka i Elie Youan pojawili się na murawie dopiero w końcówej fazie spotkania, co wzbudziło dyskusję. Jarosław Królewski nie zamierza jednak sprowadzać tematu wyłącznie do statystyk. Prezes Białej Gwiazdy uważa, że obecnie ważniejsze jest danie zawodnikom realnej szansy.

– Ja zawsze będę doradzał i jestem zwolennikiem tego, żeby jednak więcej ryzykować w piłce nożnej – powiedział Królewski na kanale Studio Reymonta na platformie YouTube.

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Prezes Wisły zaznaczył, że klub analizuje nie tylko liczbę przeprowadzonych zmian, ale również ich wpływ na wyniki. Jego zdaniem nie można jednak oczekiwać od nowych zawodników, że pokażą pełnię możliwości w kilka minut.

– Absolutnie nie ma szans, żeby zawodnik, który przyszedł do Wisły, w cztery minuty meczu z Górnikiem Zabrze pokazał cokolwiek. Umówmy się, to nie jest ten model gry, w który powinniśmy iść. To jest ten moment sezonu, w którym zawodnicy muszą dostawać więcej szans – przekazał wprost szef klubu.

Prezes @jarokrolewski skomentował kwestię późnego przeprowadzania zmian w trakcie meczu z Górnikiem Zabrze. Mocne stanowisko. pic.twitter.com/EZhM7nlS1S — Studio Reymonta (@studioreymonta) August 18, 2026

Królewski zwrócił uwagę, że piłkarzy nie można oceniać wyłącznie na podstawie treningów. W jego opinii dopiero odpowiednia liczba minut pozwala uzyskać wiarygodną odpowiedź dotyczącą ich wartości.

– Performance jest performance’em i niestety, żeby zebrać pewnego rodzaju obiektywną odpowiedź na to, czy danego zawodnika należy oceniać w dobry, czy zły sposób, musi on zebrać minuty. Nie możemy skończyć po pięciu meczach z 30 czy 40 minutami nowych zawodników, bo trudno ich wtedy ocenić – podkreślił prezes Wisły.

Królewski przyznał również, że w polskiej piłce wciąż funkcjonuje przekonanie o konieczności przejścia określonego „rytuału” przed otrzymaniem poważnej szansy. Jego zdaniem Wisła powinna od tego schematu odchodzić.