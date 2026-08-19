Kamil Grabara podjął decyzję. Odrzucił ofertę słynnego klubu

Kamil Grabara szuka nowego klubu, ale jego wymagania mogą utrudnić transfer. Polak miał odrzucić ofertę Olympique Marsylia, który pilnie potrzebuje bramkarza na już.

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Kamil Grabara mógł trafić do giganta. Padła zaskakująca decyzja

Kamil Grabara znajduje się obecnie w trudnym położeniu. Po spadku Wolfsburga z Bundesligi polski bramkarz stracił miejsce między słupkami i wszystko wskazuje na to, że niemiecki klub chce się z nim rozstać. Problem w tym, że zarówno Wolfsburg, jak i sam zawodnik mają konkretne oczekiwania.

Niemcy wyceniają 27-latka nawet na 20 milionów euro. Taka kwota skutecznie odstrasza potencjalnych zainteresowanych. Club Brugge, które również obserwowało reprezentanta Polski, miało być gotowe zapłacić mniej więcej połowę wymaganej sumy.

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Jeszcze ciekawiej wygląda kwestia samego Grabary. Jak informuje serwis WAZ, Polak znalazł się na liście życzeń Olympique Marsylia. Francuzi potrzebują nowego golkipera po odejściu Geronimo Rullego do Manchesteru City. Mimo to Grabara miał odrzucić możliwość przeprowadzki do ekipy ze Stade Velodrome, licząc na propozycję bardziej odpowiadającą jego oczekiwaniom.

Selon WAZ, Kamil Grabara aurait refusé une offre de l’Olympique de Marseille parce qu'il espère trouver des clubs plus attrayants. (C’est lunaire). pic.twitter.com/XpBT3g9PdM — Wolfsburg France 🟢🇨🇵 (@WolfsburgFrance) August 18, 2026

Olympqie Marsylia nie może jednak długo czekać. Nowy sezon Ligue 1 rozpoczyna się już w piątek, a klub w pierwszej kolejce podejmie Strasbourg. W poprzednich rozgrywkach zajął piąte miejsce, dzięki czemu zapewnił sobie udział w fazie zasadniczej Ligi Europy.

Czas działa zatem na niekorzyść Grabary. Okno transferowe w większości czołowych lig europejskich zamknie się 1 września. Jeśli Polak chce regularnie grać, musi szybko znaleźć rozwiązanie.