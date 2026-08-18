Robert Platek nie pozostawił złudzeń. Tego nie zamierza zrobić z Cracovią

18:45, 18. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Cracovia.pl

Cracovia nie jest na sprzedaż. Robert Platek stanowczo zdementował informacje o możliwej zmianie właściciela i zapewnił kibiców, że pozostaje zaangażowany w rozwój klubu.

Robert Płatek
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fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Robert Płatek

Robert Platek zabrał głos w sprawie Cracovii

Cracovia znalazła się w centrum medialnych wieści dotyczących przyszłości właścicielskiej. Robert Platek postanowił osobiście zabrać głos w tej sprawie. Właściciel Pasów za pośrednictwem mediów klubowych skierował list do kibiców, w którym jednoznacznie zaprzeczył informacjom o planowanej sprzedaży.

Chcę osobiście oświadczyć, że jestem w pełni zaangażowany w ten klub i jego przyszłość. Doniesienia sugerujące, że jest inaczej, są całkowicie nieprawdziwe” – napisał Platek cytowany przez stronę Cracovia.pl.

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Właściciel klubu z Krakowa nie pozostawił żadnego pola do interpretacji. Podkreślił, że nie prowadził rozmów dotyczących sprzedaży klubu i nie zamierza tego robić.

Chcę wyrazić się absolutnie jasno: nie zamierzam sprzedawać Cracovii. Nigdy nie prowadziłem żadnych rozmów na temat sprzedaży klubu. Jestem dumny z tego, że jestem właścicielem tego klubu, w pełni oddany jego długoterminowej przyszłości i bardziej niż kiedykolwiek pewny tego, co możemy tutaj zbudować” – zaznaczył 62-latek.

Platek zwrócił również uwagę na potencjał Cracovii oraz rolę jej kibiców. Jego zdaniem klub ma solidne podstawy, aby w kolejnych latach zrobić kolejny krok.

Cracovia to wyjątkowy klub, z unikalną historią, niesamowitymi kibicami i ogromnym potencjałem. Cały nasz zespół jest skupiony na wzmacnianiu klubu zarówno na boisku, jak i poza nim, by podnosić nasze ambicje i budować przyszłość godną Cracovii i jej kibiców” – zaznaczył szef klubu.

Na koniec właściciel Pasów wyraził pełne zaufanie do osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie klubu.

Jestem bardzo dumny z naszego zespołu zarządzającego i naszej drużyny piłkarskiej. Wierzę, że to, co budują, będzie czymś wielkim, ponieważ nasi kibice i to miasto na to zasługują” – zakończył Platek.

Tym samym właściciel Cracovii jasno określił swoje stanowisko. Na ten moment nie ma mowy o sprzedaży klubu, a priorytetem pozostaje jego dalszy rozwój.

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