Pogoń Szczecin w centrum uwagi. Właściciel mówił wprost

Pogoń Szczecin ostatnio prezentuje sinusoidalną formę. Jednocześnie trener Thomas Thomasberg według mediów nie może być pewny przyszłości. Stanowisko wyraził właściciel klubu.

Jasny przekaz Alexa Haditagiego ws. trenera

Pogoń Szczecin w tym sezonie nie spełnia pokładanych w niej nadziei. Portowcy mieli rywalizować o najwyższe cele. Tymczasem na dzisiaj ekipa ze Szczecina ma tylko cztery oczka przewagi nad strefą drużyn zagrożonych spadkiem. Tymczasem ostatnio ciekawą wypowiedzią w mediach społecznościowych podzielił się właściciel Pogoni, odnosząc się do medialnych spekulacji.

Serwis Gród Gryfa opublikował na platformie X wpis, odnoszący się do plotek o możliwym odejściu z klubu Thomasa Thomasberga. Błyskawiczna była reakcja szefa Pogoni w odpowiedzi.

„Co jest z tobą nie tak i skąd masz te niesprawdzone informacje? Jakie plotki i od kogo dokładnie? Ty lub ktokolwiek inny rozpowszechniający takie bzdury albo celowo kłamie, albo zachowuje się całkowicie nieodpowiedzialnie” – napisał Alex Haditaghi.

„Powiedzmy to jasno. Mamy pełne zaufanie do naszego trenera, do tej drużyny i do naszych zawodników. Przestańcie rozsiewać fałszywe, zmyślone i szkodliwe plotki tylko po to, by wywołać dramat, przyciągnąć uwagę w mediach społecznościowych i wyrządzić niepotrzebne szkody temu klubowi” – podkreślił właściciel Pogoni.

„Tak, zagraliśmy fatalny mecz. Jestem bardzo rozczarowany naszym ostatnim występem. Wszyscy jesteśmy rozczarowani. Aczkolwiek jeden słaby wynik nie zmienia naszej wiary w tę drużynę, nasz sztab ani w kierunek, w którym zmierzamy” – przekonywał Haditaghi.

„Odbijemy się i zagramy lepiej w następnym meczu i kolejnych. Mamy silnych liderów, utalentowanych zawodników i najważniejsze, szatnię. Ta jest naprawdę zjednoczona. Ta drużyna jest zjednoczona. Każdy, kto próbuje tworzyć podziały dla kliknięć lub tanich nagłówków, powinien się wstydzić” – podsumował szef Portowców.

Tymczasem już po reprezentacyjnej przerwie ciekawe wyzwanie przed Pogonią. Szczecinianie zmierzą się w roli gospodarza z Legią Warszawa. Mecz odbędzie się 6 kwietnia o godzinie 17:30.