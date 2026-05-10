Newcastle United chce Luisa Suareza! Szykuje się hit transferowy

Eddie Howe

Newcastle może kupić nowego napastnika. Trzeba wyłożyć 80 mln euro

Newcastle United zamierza wzmocnić swój atak przed kolejnym sezonem. Jednym z kandydatów do przeprowadzki na St James’ Park jest Luis Suarez. Naturalnie chodzi tutaj o napastnika Sportingu Lizbona, który w bieżącej kampanii strzelił 35 bramek w 50 spotkaniach. Do tego zanotował 9 asyst.

Niegdyś 28-latek występował w hiszpańskiej Almerii, ale to w Portugalii stał się prawdziwą maszyną do zdobywania bramek, zastępując tym samym Viktora Gyokeresa, który odszedł do Arsenalu.

Podobnie do Szweda, reprezentant Kolumbii błyskawicznie stał się ulubieńcem publiczności. Teraz może pójść śladami gwiazdy Kanonierów i także przenieść się do Premier League.

Eddie Howe chce wzmocnić atak, ponieważ zespół wciąż odczuwa brak Alexandra Isaka. Drużyna potrzebuje kogoś, kto gwarantuje dużą liczbę goli. Suarez udowodnił już swoją klasę zwłaszcza podczas meczów w Lidze Mistrzów.

Pomimo ogromnego zainteresowania, negocjacje nie będą łatwe ze względu na kontrakt snajpera obowiązujący aż do 2030 roku. Portugalczycy oczekują zapłaty klauzuli odstępnego, która wynosi 80 milionów euro. To wysoka kwota, a Newcastle musi aktualnie uważać na limity budżetowe. Ewentualna transakcja będzie więc zależało także od sprzedaży innych zawodników.

