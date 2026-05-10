Vinicius Junior w letnim okienku transferowym może opuścić Real Madryt. Przyszłość Brazylijczyka może być pisana w Premier League. Manchester City bowiem bacznie śledzi jego sytuację - informuje "TEAMtalk".

Vinicius Junior prowadzi rozmowy z Realem Madryt w sprawie przedłużenia umowy. Rozmowy kontraktowe jednak nie idą po myśli stron i coraz głośniej mówi się o możliwym rozstaniu. Z informacji przekazanych przez „TEAMtalk” dowiadujemy się, że Brazylijczyk może wkrótce wylądować na boiskach Premier League. Skrzydłowy znalazł się bowiem na radarze Manchesteru City.

Brytyjska prasa zaznacza, że The Citizens bacznie śledzą sytuację Viniciusa Juniora. Jeśli zawodnik nie dojdzie do porozumienia z Realem Madryt, to wtedy Anglicy mogą ruszyć po transfer. W pierwszej kolejności jednak zainteresowana strona poczeka na negocjacje Brazylijczyka z obecnym klubem. W przypadku podpisania nowej umowy, drużyna z Etihad Stadium wycofa się z wyścigu o transfer.

Sytuacja kontraktowa Viniciusa Juniora jest niezwykle dynamiczna. W prasie pojawia się mnóstwo informacji w tej sprawie. Raz można przeczytać, że strony są blisko porozumienia, a kolejnym, że reprezentant Canarinhos oddala się od pozostania na Estadio Santiago Bernabeu. Trzeba będzie jednak poczekać na dalszy rozwój sytuacji.

Vinicius Juniora w trwającej kampanii rozegrał 50 spotkań w koszulce Realu Madryt. 25-latek zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 21 trafień, a także zaliczył 14 asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia Brazylijczyka na 150 milionów euro.