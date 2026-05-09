Zagłębie Lubin wkrótce może pozyskać nowego bramkarza. Na celowniku Miedziowych znalazł się Edvinas Gertmonas z rumuńskiego Universitatea Cluj - przekazuje serwis Iamsport.ro.

Zagłębie Lubin już myśli o nadchodzącym sezonu. Władze klubu zaczęły rozglądać się za wzmocnieniami i już mają odpowiedni trop. Otóż Miedziowi celują w nowego bramkarza. Z informacji przekazanych przez serwis Iamsport.ro dowiadujemy się, że w kręgu ich zainteresowań znalazł się Edvinas Gertmonas, który na co dzień reprezentuje barwy Universitatea Cluj.

Kontrakt golkipera z obecnym pracodawcą wygasa wraz z końcem czerwca, więc Zagłębie Lubin będzie mogło go sprowadzić na zasadzie wolnego transferu. Warto zaznaczyć, że 29-latek jest etatowym reprezentantem Litwy. Zaliczył 25 występów między słupkami swojej kadry. Na papierze ten transfer zapowiada się niezwykle ciekawie.

Zagłębie Lubin ostro zaczął działać na zagranicznym rynku. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Miedziowi są bliscy dopięcia transferu Juanco Pinedy. Nadchodzące letnie okienko transferowe zapowiada się niezwykle aktywnie dla ekstraklasowicza. Czas pokaże, czy drużyna Leszka Ojrzyńskiego zostanie wzmocniona tymi dwoma nazwiskami.

Edvinas Gertmonas natomiast w obecnym sezonie rozegrał 27 spotkań między słupkami Universitatea Cluj. Litwin może się pochwalić doskonałą liczbą czystych kont. Udało mu się bowiem zakończyć aż 13 meczów bez straconego gola.