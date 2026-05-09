Marek Papszun skomentował plany PZPN. Jasne stanowisko trenera Legii

19:18, 9. maja 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Legia.com

Marek Papszun odniósł się do propozycji PZPN, który chce wprowadzić nowe regulacje dotyczące obecności polskich zawodników w kadrach meczowych w Ekstraklasie oraz 1. Lidze. - Dobry kierunek - mówi trener Legii Warszawa.

Marek Papszun
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

PZPN planuje nowe regulacje w Ekstraklasie

Marek Papszun po rundzie jesiennej objął stery w Legii Warszawa, która w tym sezonie długo balansowała w okolicach strefy spadkowej PKO BP Ekstraklasy. Jednak dobra seria bez porażek oraz niedawne zwycięstwo nad Widzewem Łódź (1:0) sprawiły, że stołeczny klub jest już bardzo blisko zapewnienia sobie utrzymania.

W 32. kolejce Legia zmierzy się na wyjeździe z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza, która już oficjalnie pożegnała się z najwyższą klasą rozgrywkową. Dla Warszawian będzie to okazja do przypieczętowania dobrej końcówki sezonu.

Pojawiły się informacje dotyczące planowanych zmian w przepisach przez Polski Związek Piłki Nożnej. Według Adama Sławińskiego z „Kanału Sportowego”, federacja rozważa wprowadzenie obowiązku większej liczby polskich zawodników w kadrze meczowej w Ekstraklasie oraz 1. Lidze. Mowa nawet o 8-10 piłkarzach z polskim paszportem w 20-osobowej kadrze meczowej.

Zwolennikiem takich rozwiązań jest Papszun. – Nowe zasady PZPN? Dobry kierunek. Ja byłem zawsze przeciwnikiem przepisu o młodzieżowcu. Ale zasada dotycząca Polaków jest jak najbardziej dobra – stwierdził szkoleniowiec Legii.

Trener stołecznego klubu zabrał również głos na temat atmosfery w zespole. – Cały czas jesteśmy na etapie odbudowywania zaufania. Kibice nam pomagali, nieśli nas. Później wspólnie się cieszyliśmy. Gramy dla kibiców, którzy są najlepsi w Polsce. Chcemy chociaż w jakimś stopniu dorównać do ich poziomu. Krok po kroku, bo jeszcze dużo przed nami, ale wierzę, że to osiągniemy. Robimy postępy i myślę, że nasi fani to doceniają. powiedział Papszun.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości