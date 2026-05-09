Marek Papszun skomentował plany PZPN. Jasne stanowisko trenera Legii

Marek Papszun odniósł się do propozycji PZPN, który chce wprowadzić nowe regulacje dotyczące obecności polskich zawodników w kadrach meczowych w Ekstraklasie oraz 1. Lidze. - Dobry kierunek - mówi trener Legii Warszawa.

PZPN planuje nowe regulacje w Ekstraklasie

Marek Papszun po rundzie jesiennej objął stery w Legii Warszawa, która w tym sezonie długo balansowała w okolicach strefy spadkowej PKO BP Ekstraklasy. Jednak dobra seria bez porażek oraz niedawne zwycięstwo nad Widzewem Łódź (1:0) sprawiły, że stołeczny klub jest już bardzo blisko zapewnienia sobie utrzymania.

W 32. kolejce Legia zmierzy się na wyjeździe z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza, która już oficjalnie pożegnała się z najwyższą klasą rozgrywkową. Dla Warszawian będzie to okazja do przypieczętowania dobrej końcówki sezonu.

Pojawiły się informacje dotyczące planowanych zmian w przepisach przez Polski Związek Piłki Nożnej. Według Adama Sławińskiego z „Kanału Sportowego”, federacja rozważa wprowadzenie obowiązku większej liczby polskich zawodników w kadrze meczowej w Ekstraklasie oraz 1. Lidze. Mowa nawet o 8-10 piłkarzach z polskim paszportem w 20-osobowej kadrze meczowej.

Zwolennikiem takich rozwiązań jest Papszun. – Nowe zasady PZPN? Dobry kierunek. Ja byłem zawsze przeciwnikiem przepisu o młodzieżowcu. Ale zasada dotycząca Polaków jest jak najbardziej dobra – stwierdził szkoleniowiec Legii.

Trener stołecznego klubu zabrał również głos na temat atmosfery w zespole. – Cały czas jesteśmy na etapie odbudowywania zaufania. Kibice nam pomagali, nieśli nas. Później wspólnie się cieszyliśmy. Gramy dla kibiców, którzy są najlepsi w Polsce. Chcemy chociaż w jakimś stopniu dorównać do ich poziomu. Krok po kroku, bo jeszcze dużo przed nami, ale wierzę, że to osiągniemy. Robimy postępy i myślę, że nasi fani to doceniają. powiedział Papszun.