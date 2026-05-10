Farioli zaskoczył! Jest decyzja ws. Polaków w przedostatnim meczu Porto

18:12, 10. maja 2026 18:59, 10. maja 2026
Michał Stompór
AFS - Porto to spotkanie w 33. kolejce Liga Portugal. Znamy oficjalne składy na ten mecz. Wiemy, co z reprezentantami Polski.

Maciej Rogowski/ Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski i Francesco Farioli

AFS – Porto: Bednarek poza kadrą meczową

Porto już zapewniło sobie mistrzostwo kraju. Smoki w poprzedni weekend wygrały z Alvercą i mogły świętować powrót na krajowy szczyt. Dlatego niedzielna potyczka z ekipą AFS nie ma już żadnego znaczenia dla losu ligowych zmagań. Zwłaszcza że rywale już wiedzą, że pożegnają się z Liga Portugal.

Znamy oficjalne składy na ten mecz. Włoski szkoleniowiec Porto tym razem zawiódł kibiców znad Wisły i nie wystawił do gry ani jednego z trzech reprezentantów Polski. Jakub Kiwior i Oskar Pietuszewski rozpoczną spotkanie na ławce rezerwowych, natomiast Jan Bednarek z powodów osobistych nie znalazł się w kadrze na to starcie.

Farioli postanowił dać szansę zawodnikom, którzy do tej pory nie mogli liczyć na regularne występy. W wyjściowej jedenastce znaleźli się między innymi Cláudio Ramos, Dominik Prpic i Francisco Moura.

AFS: Adriel – Rivas, Paulo Vitor, Devenish, Mateus Pivo – Pedro Lima, Mendonca, Roni – Neiva, Duarte, Akinsola

Porto: Cláudio Ramos, Alberto Costa, Dominik Prpic, Thiago Silva, Francisco Moura, Alan Varela, Rodrigo Mora, Seko Fofana, Deniz Gül, Pepê, Borja Sainz

