Mistrzostwo Polski odjeżdża Górnikowi! Zagłębie Lubin triumfuje w Zabrzu [WIDEO]

Górnik Zabrze w sobotni wieczór mierzył się z Zagłębiem Lubin. Spotkanie ligowe finalnie nie potoczyło się po myśli podopiecznych Michala Gasparika. Rywalizacja zakończyła się triumfem Miedziowych 2:0.

PressFocus Na zdjęciu: Filip Kocaba oraz Maksym Chłań

Zagłębie Lubin pokonało Górnika Zabrze

Sobotnie zmagania w ramach 32. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy kończyły się bardzo ciekawym starciem na górze tabeli. A w nim Górnik Zabrze przed własną publicznością zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Ten mecz był niezwykle ważny dla losów tabeli. Otóż gospodarze liczą się w walce o mistrzostwo Polski, a Miedziowi grają o awans do europejskich pucharów.

Od pierwszych minut rywalizacji w Zabrzu oglądaliśmy niezwykle zacięte i wyrównane starcie. Gospodarze częściej jednak dochodzili do głosu, ale piłkarze Zagłębia Lubin nie pozostawali im dłużni. Finalnie jednak w pierwszej połowie zabrakło najważniejszego – goli. Drużyny zatem schodziły na przerwę z bezbramkowym rezultatem i sporym poczuciem niedosytu.

Druga odsłona przyniosła natomiast więcej emocji, a przede wszystkim zobaczyliśmy gole. Zagłębie Lubin z każdą kolejną minutą się rozkręcało aż w 63. minucie wyszli na prowadzenie za sprawą Jakuba Kolana.

JAKUB KOLAN HUKNĄŁ JAK Z ARMATY! 💥💥💥



Zagłębie prowadzi w Zabrzu!



📺 Transmisja: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/codsMqR7a1 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 9, 2026

Goście poszli za ciosem i chwilę później mieli już dwubramkową przewagę. Na listę strzelców wpisał się Levente Szabo.

Piłkarze Górnika Zabrze nie zdołali odwrócić losów rywalizacja i tym samym ponieśli porażkę. Mistrzostwo Polski oddala się od drużyny prowadzonej przez Michala Gasparika.

Górnik Zabrze w kolejnym meczu zagra na wyjeździe z Arką Gdynia. Zagłębie Lubin natomiast u siebie zmierzy się z Pogonią Szczecin.

Górnik Zabrze – Zagłębie Lubin 0:2

Kolan (63′), Szabo (74′)