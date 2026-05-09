Mistrzostwo Polski odjeżdża Górnikowi! Zagłębie Lubin triumfuje w Zabrzu [WIDEO]

22:14, 9. maja 2026
Kacper Karpowicz
Górnik Zabrze w sobotni wieczór mierzył się z Zagłębiem Lubin. Spotkanie ligowe finalnie nie potoczyło się po myśli podopiecznych Michala Gasparika. Rywalizacja zakończyła się triumfem Miedziowych 2:0.

Filip Kocaba oraz Maksym Chłań
Filip Kocaba oraz Maksym Chłań

Sobotnie zmagania w ramach 32. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy kończyły się bardzo ciekawym starciem na górze tabeli. A w nim Górnik Zabrze przed własną publicznością zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Ten mecz był niezwykle ważny dla losów tabeli. Otóż gospodarze liczą się w walce o mistrzostwo Polski, a Miedziowi grają o awans do europejskich pucharów.

Od pierwszych minut rywalizacji w Zabrzu oglądaliśmy niezwykle zacięte i wyrównane starcie. Gospodarze częściej jednak dochodzili do głosu, ale piłkarze Zagłębia Lubin nie pozostawali im dłużni. Finalnie jednak w pierwszej połowie zabrakło najważniejszego – goli. Drużyny zatem schodziły na przerwę z bezbramkowym rezultatem i sporym poczuciem niedosytu.

Druga odsłona przyniosła natomiast więcej emocji, a przede wszystkim zobaczyliśmy gole. Zagłębie Lubin z każdą kolejną minutą się rozkręcało aż w 63. minucie wyszli na prowadzenie za sprawą Jakuba Kolana.

Goście poszli za ciosem i chwilę później mieli już dwubramkową przewagę. Na listę strzelców wpisał się Levente Szabo.

Piłkarze Górnika Zabrze nie zdołali odwrócić losów rywalizacja i tym samym ponieśli porażkę. Mistrzostwo Polski oddala się od drużyny prowadzonej przez Michala Gasparika.

Górnik Zabrze w kolejnym meczu zagra na wyjeździe z Arką Gdynia. Zagłębie Lubin natomiast u siebie zmierzy się z Pogonią Szczecin.

Górnik Zabrze – Zagłębie Lubin 0:2

Kolan (63′), Szabo (74′)

