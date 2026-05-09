Wielkie strzelanie w Białymstoku. Jagiellonia wygrywa rzutem na taśmę [WIDEO]

Jagiellonia Białystok lepsza od Pogoni Szczecin
W sobotę odbyło się interesujące spotkanie w ramach 32. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. A w nim Jagiellonia Białystok mierzyła się przed własną publicznością z Pogonią Szczecin. Gospodarze przystąpili do tej rywalizacji po bolesnej porażce z Górnikiem Zabrze (1:2). Portowcy natomiast w swoim ostatni występie rozgromili Wisłę Płock (3:0).
Rywalizacja na Podlasiu wyśmienicie rozpoczęła się dla Jagiellonii Białystok. Miejscowa drużyna już w 11. minucie wyszła na prowadzenie za sprawą Kajetana Szmyta.
Po 32. minutach Duma Podlasia miała już dwubramkową przewagę. Na listę strzelców wpisał się Afimico Pululu, który wykorzystał świetną składną akcję.
Pogoń Szczecin zdołał jeszcze przed przerwą strzelić kontaktowego gola, a autorem trafienia był Filip Cuić.
W drugiej odsłonie gra była równie żywa, ale na trafienia musieliśmy czekać do samej końcówki. Najpierw w 83. minucie do wyrównania doprowadził Mads Agger, ale ostatnie słowo należało do gospodarzy. Bernardo Vital w doliczonym czasie gry trafił do siatki i tym samym zapewnił Jagiellonii Białystok niezwykle cenne trzy punkty.
Jagiellonia Białystok w kolejnym meczu zagra na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. Pogoń Szczecin natomiast podejmie Zagłębie Lubin.
Jagiellonia Białystok – Pogoń Szczecin 3:2
Szmyt (11′), Pululu (32′), Vital (90+1′) – Cuić (44′), Agger (83′)