Ruch trafił w dziesiątkę. Ten transfer już robi różnicę

Ruch Chorzów zimą nie był mocno aktywny na rynku transferowym. Pozyskał tylko dwóch graczy, w tym jednego, bez którego trudno dzisiaj wyobrazić sobie zespół Waldemar Fornalik.

Jakub Jendryka strzałem w dziesiątkę Ruchu

Ruch Chorzów w trakcie zimowego okna transferowego pozyskał kolejno Jakuba Jendrykę i Maxa Watsona. Szwed jak na razie nie miał zbyt wielu okazji do tego, aby się zaprezentować. Z kolei 19-latek błyszczy z meczu na mecz coraz bardziej.

Niebiescy pozyskali Jendrykę z Unia Skierniewice za 25 tysięcy euro, co wskazuje Transfermarkt. Wydana suma była bardzo dobrą inwestycją, bo już dzisiaj, dzięki bardzo dobrym występom zawodnika, jego rynkowa wartość rośnie.

Skrzydłowy w szeregach Niebieskich wystąpił jak na razie w siedmiu spotkaniach, w których zdobył bramkę i zaliczył cztery asysty. Na boisku piłkarz spędził 579 minut i w każdym z rozegranych spotkań był wartością dodaną dla drużyny.

Wychowanek Legia Warszawa jest jednocześnie udanym ruchem pionu sportowego klubu z Chorzowa. Na dzisiaj tak naprawdę zawodnik na swojej pozycji nie ma konkurencji.

Ruch obecnie plasuje się na szóstym miejscu w tabeli Betclic 1. Ligi, mając 41 punktów na koncie. Do drugiego Śląsk Wrocław ekipa z Chorzowa traci tylko trzy oczka. Tymczasem po reprezentacyjnej przerwie Niebiescy wrócą do gry w drugi dzień Wielkanoc. Zmierzą się wówczas na wyjeździe z Chrobry Głogów. Spotkanie zacznie się o godzinie 17:00. W pierwszym meczu między drużynami Chorzowianie wygrali różnicą jednego trafienia (2:1).