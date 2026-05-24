Piast ogłosił cztery odejścia. Wśród nich wieloletni zawodnicy

Na zdjęciu: Piłkarze Piasta Gliwice

Decyzje kadrowe w Piaście Gliwice

Piast Gliwice w tym sezonie do końca nie mógł być pewnym tego, czy uda mu się utrzymać w PKO Ekstraklasie na kolejne rozgrywki. Wszystko przecież mogło potoczyć się tak, że w ostatniej kolejce drużyna Daniela Myśliwca pożegnałaby się z ligą. Finalnie jednak zajęli oni pozycję tuż nad strefą spadkową. A to powoduje, że w kolejnym sezonie zapewne będziemy wymieniać tę drużynę w gronie kandydatów do degradacji.

Aby było inaczej, Piast potrzebuje latem solidnych i konkretnych wzmocnień. Zanim one jednak nastąpią, klub poinformował o pierwszych decyzjach personalnych dotyczących obecnej kadry. Jak czytamy w komunikacie, wraz z końcem sezonu zakończy się przygoda w Gliwicach następujących zawodników. Są to: Patryk Dziczek, Michał Chrapek, Karol Szymański i Tomasz Mokwa. Ich wygasające kontrakty nie zostały przedłużone, a w przypadku tego pierwszego już wiadomo, że zimą podpisał umowę z Pogonią Szczecin.

W tym sezonie 28-letni Dziczek rozegrał w sumie 35 spotkań i zdobył w nich cztery gole oraz zanotował trzy asysty. Łącznie w barwach Piasta, którego jest wychowankiem, wystąpił 191 razy. Michał Chrapek z kolei na koncie w zakończonych rozgrywkach ma trzy trafienia oraz dwa ostatnie podania w 29 meczach. W sumie ma tyle samo występów co jego kolega z środka pola. Tomasz Mokwa zaś z Piastem związany był od 2014 roku. W tym czasie wystąpił dla zespołu 139 razy. Ostatni na tej liście Karol Szymański w gliwickim zespole rozegrał 25 spotkań.

