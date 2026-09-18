Wisła Kraków negocjuje. Jop potwierdza. „Jest bardzo blisko”

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Wisła Kraków negocjuje przedłużenie kontraktów z piłkarzami

Wisła Kraków w piątek podejmowała przed własną publicznością Śląsk Wrocław w ramach 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Jeszcze przed meczem Mariusz Jop na konferencji prasowej mówił o wygasających kontraktach niektórych zawodników. Szkoleniowiec wprost przyznał, że trwają rozmowy. Co więcej, niektóre są na tak zaawansowanym etapie, że finalizacja jest już bardzo blisko. W połowie 2027 roku wygasają umowy aż osiemnastu piłkarzom.

– To już się dzieje od dłuższego czasu. To nie jest tak, że dział sportu w tym temacie nic nie robi. Te rozmowy są. Z tego, co wiem, jest bardzo blisko przedłużenia kilku umów, ale poczekajmy na komunikaty oficjalne z klubu, ale to nie jest tak, że tutaj jest przerwa na mecze kadry i zacznie się to dopiero dziać. To już się dzieje od pewnego czasu – powiedział Mariusz Jop, cytowany przez serwis wislaportal.pl.

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W gronie zawodników, którzy nie mają ważnego kontraktu po sezonie jest oczywiście wypożyczony Marcel Łubik. Ponadto bez umowy są jeszcze Kacper Duda, Frederico Duarte, Julius Ertlthaler, Marko Bozić, Darijo Gruicić, James Igbekeme czy Jakub Krzyżanowski, U części graczy istnieje jednak klauzula przedłużenia kontraktu o dodatkowy sezon.

Piłkarze Wisły Kraków bez kontraktu na przyszły sezon wg. serwisu Transfermarkt: