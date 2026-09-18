Vuković powiedział wprost. Oto jego wymarzony klub

fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Partizan Belgrad to wymarzony klub Vukovicia

Aleksandar Vuković ma na swoim koncie nie tylko występy w polskich klubach jako piłkarz, ale również pracę w nich jako szkoleniowiec. Zaczynał w Legii Warszawa, gdzie był asystentem, a następnie samodzielnym trenerem. W sezonie 2019/2020 doprowadził Wojskowych do mistrzostwa Polski. Potem pracował jeszcze w Piaście Gliwice w latach 2022-2025, a ostatnio odpowiadał za wyniki Widzewa Łódź.

Łódzki klub przejął w marcu tego roku. Jego pierwszym zdaniem miało być utrzymanie drużyny w PKO BP Ekstraklasie. Misja zakończyła się powodzeniem. Natomiast wyniki w bieżącej kampanii były dalekie od oczekiwań. W efekcie 10 września został zwolniony z funkcji trenera.

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Na kanale Prawda Futbolu 47-latek mówił m.in. o wymarzonym klubie, jaki chciałby poprowadzić. Ujawnił, że jest to serbski Partizan Belgrad. Wyjaśnił jednak, że w przeszłości miał szansę, ale po dokładnej analizie odmówił, ponieważ ryzyko niepowodzenia było zbyt duże.

– Jeśli chodzi o marzenia to Partizan Belgrad jest moim wymarzonym klubem. Prawda jest jednak taka, że w przeszłości potrafiłem odmówić. Zanim objąłem Widzew, była sytuacja związana z negocjacjami z moim ulubionym klubem. Jedno to być trenerem Partizana, drugie to być trenerem Partizana i wygrywać. W momencie, kiedy uznaje, że to niemożliwe i wiąże się to z dużymi szansami na niepowodzenie, marzenia muszą iść na bok – powiedział Aleksandar Vuković.