Przyszłość Patryka Czubaka wyjaśniona! [NASZ NEWS]

Dużo mówiło się ostatnio o zmianach w Pogoni Szczecin. Jak informowaliśmy, klub zamierzał wzmocnić sztab Thomasa Thomasberga. Z naszych informacji wynika, że właśnie tak się stało!

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Patryk Czubak

O włos od wygranej w Krakowie

Pogoń Szczecin z ostatniego meczu ligowego przywiozła punkt, choć niedosyt po spotkaniu z Cracovią jest bardzo duży. A to za sprawą pudła Paula Mukairu, który miał „piłkę meczową” na 2:0, ale trafił tylko w słupek.

W doliczonym czasie gry Cracovia wyrównała i Portowcy wciąż nie mogą być pewni utrzymania. Natomiast do kolejnego meczu przystąpią już wzmocnieni, w sensie składu sztabu szkoleniowego. W poprzednim tygodniu pisaliśmy, że Thomas Thomasberg zostaje, ale jego sztab zostanie wzmocniony.

Czubak wchodzi do gry

Teraz możemy te informacje potwierdzić. Z naszej wiedzy wynika, że nowym, pierwszym asystentem Thomasa Thomasberga, będzie Patryk Czubak. Wprawdzie w ostatnich dniach mówiło się też o innych klubach zainteresowanych jego usługami, ale były trener Widzewa (ostatnio pracujący w Polonii Bytom) trafi ostatecznie do Pogoni.

Kontrakt, jak słyszymy, jest już podpisany i Czubak jutro rozpocznie pracę u boku Thomasberga.