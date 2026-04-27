Przyszłość Patryka Czubaka wyjaśniona! [NASZ NEWS]

O włos od wygranej w Krakowie
Pogoń Szczecin z ostatniego meczu ligowego przywiozła punkt, choć niedosyt po spotkaniu z Cracovią jest bardzo duży. A to za sprawą pudła Paula Mukairu, który miał „piłkę meczową” na 2:0, ale trafił tylko w słupek.
W doliczonym czasie gry Cracovia wyrównała i Portowcy wciąż nie mogą być pewni utrzymania. Natomiast do kolejnego meczu przystąpią już wzmocnieni, w sensie składu sztabu szkoleniowego. W poprzednim tygodniu pisaliśmy, że Thomas Thomasberg zostaje, ale jego sztab zostanie wzmocniony.
Czubak wchodzi do gry
Teraz możemy te informacje potwierdzić. Z naszej wiedzy wynika, że nowym, pierwszym asystentem Thomasa Thomasberga, będzie Patryk Czubak. Wprawdzie w ostatnich dniach mówiło się też o innych klubach zainteresowanych jego usługami, ale były trener Widzewa (ostatnio pracujący w Polonii Bytom) trafi ostatecznie do Pogoni.
Kontrakt, jak słyszymy, jest już podpisany i Czubak jutro rozpocznie pracę u boku Thomasberga.