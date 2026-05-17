Lech Poznań w sobotę zapewnił sobie tytuł mistrza Polski. Dzień później Kolejorz otrzymał znakomite wieści z Austrii. Dotyczą one eliminacji do Ligi Mistrzów.

Lech Poznań czekał na LASK

Dzięki zwycięstwu w krajowych rozgrywkach Lech Poznań zapewnił sobie szansę na walkę o upragnioną Ligę Mistrzów. Kolejorz rozpocznie drogę do marzeń od drugiej rundy. Znamy już potencjalnych przeciwników ekipy Nielsa Frederiksena w tej fazie zmagań.

Nowy mistrz Polski wiedział, ze będzie rozstawiony zarówno w drugiej, jak i w trzeciej rundzie kwalifikacji. Jednak Poznaniacy ciągle mieli nadzieję na rozstawienie także na decydującym etapie rywalizacji. By tak się stało, po tytuł w Austrii musiała sięgnąć ekipa LASK.

Wie heißt unser Meister? ASK!

Noch einmal, wie heißt er? ASK! pic.twitter.com/TOYHomVxnd — LASK (@LASK_Official) May 17, 2026

W ostatniej kolejce Bundesligi Die Schwarz-Weißen pokonali 3:0 Austrię Wiedeń i zostali najlepszą drużyną w kraju. Zespół z Linzu wyprzedził Sturm Graz i Red Bull Salzburg, w ten sposób zapewniając Kolejorzowi rozstawienie we wszystkich rundach walki o Ligę Mistrzów.