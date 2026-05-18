„Popełniłem błąd, przechodząc do Barcelony”. Gwiazda błaga o wybaczenie

Antoine Griezmann odchodzi po sezonie z Atletico Madryt. Francuz zwrócił się do kibiców z prośbą o wybaczenie. "Proszę, wybaczcie mi. Popełniłem błąd, przechodząc do FC Barcelony" - mówi.

Antoine Griezmann wielkimi krokami zbliża się do końca kariery, ale zanim to nastąpi, raz jeszcze zmienił klub. Wraz z zakończeniem sezonu opuści Atletico Madryt. 35-latek przeniesie się do Stanów Zjednoczonych, gdzie podpisał kontrakt w MLS z Orlando City SC.

Z klubem z Madrytu był związany dwukrotnie. Najpierw w latach 2014-2019, a następnie 2021-2026. Dwuletnia przerwa wynikała z transferu do FC Barcelony, która zapłaciła za niego aż 120 milionów euro. Po czasie okazuje się, że Griezmann żałuje tego ruchu. Zwracając się do kibiców Los Colchoneros, poprosił ich na pożegnanie o wybaczenie, sugerując, że popełnił błąd, odchodząc wtedy z klubu.

– Proszę, wybaczcie mi. Byłem młody i popełniłem błąd, przechodząc do Barcelony. Nie rozumiałem wtedy, jak wielką miłością byłem tutaj darzony. Zrozumiałem swój błąd i zrobiłem wszystko, żeby wrócić i znów cieszyć się tym miejscem. Nie wygrałem La Liga ani Ligi Mistrzów, ale wasza miłość jest tym, co naprawdę ma znaczenie – powiedział Antoine Griezmann, cytowany przez Fabrizio Romano.

Griezmann w barwach Atletico Madryt rozegrał łącznie 500 meczów, w których zdobył 212 bramek i zaliczył 100 asyst. Bez wątpienia można nazwać go legendą Los Colchoneros. Tak się akurat składa, że ostatnie mistrzostwo Hiszpanii zdobyte przez drużynę Diego Simeone miało miejsce, gdy Francuz był piłkarzem Barcelony. Nie miał więc okazji świętować najważniejszego sukcesu w historii Atletico.