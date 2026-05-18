Kane pobił rekord Lewandowskiego. Nowy król Bayernu Monachium

09:07, 18. maja 2026
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Robert Lewandowski stracił jeden z rekordów w Bayernie Monachium. Od teraz to Harry Kane jest piłkarzem, który strzelił najwięcej goli dla klubu w jednym sezonie, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern Monachium był bezkonkurencyjny w tym sezonie, jeśli chodzi o krajowe podwórko. Vincent Kompany i spółka wygrali Bundesligę, a na początku rozgrywek sięgnęli również po Superpuchar Niemiec. Cały czas mają szansę, żeby skompletować potrójną koronę, ponieważ niebawem zagrają w finale krajowego pucharu. Podobnie jak w superpucharze rywalem w finale będzie VfB Stuttgart.

Koniec sezonu to czas podsumowań. Jedno z nich jasno wskazuje, że w Bayernie Monachium zmienił się rekordzista pod względem największej liczby bramek w sezonie we wszystkich rozgrywkach. Robert Lewandowski stracił rekord ustanowiony kilka lat temu.

W sezonie 2019/2020 reprezentant Polski zdobył łącznie 55 goli dla Bawarczyków. Jego rekord pobił jednak Harry Kane, który w minionej kampanii zdobył aż 58 bramek. Dla porównania Anglik rozegrał 50 spotkań, a Lewandowski 47 meczów.

Harry Kane w sezonie 2025/2026:

  • Bundesliga – 31 meczów / 36 goli
  • Liga Mistrzów – 13 / 14
  • Puchar Niemiec – 5 / 7
  • Superpuchar Niemiec – 1 / 1

Robert Lewandowski w sezonie 2019/2020:

  • Bundesliga – 31 meczów / 34 gole
  • Liga Mistrzów – 10 / 15
  • Puchar Niemiec – 5 / 6
  • Superpuchar Niemiec – 1 / 0

Najważniejsze jednak, że Lewandowski zachował rekord goli w pojedynczym sezonie Bundesligi. Przez moment wydawało się, że Kane go dogoni, ale w końcówce sezonu wyraźnie zwolnił. Ostatecznie zatrzymał się na 36 bramkach w lidze, a rekord to 41 trafień.

