Barcelona z historycznym wyczynem. Nikt tego nie dokonał w La Liga

09:14, 18. maja 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  La Liga

Barcelona pokonała Real Betis 3:1 i w efektowny sposób zamknęła sezon ligowy na Camp Nou. Dzięki temu zwycięstwu Duma Katalonii zapisała się w historii La Liga.

FC Barcelona - Real Betis
Obserwuj nas w
IMAGO/ PressFocus Na zdjęciu: FC Barcelona - Real Betis

Barcelona zapisała się w historii La Liga

Pojedynek z ekipą z Sewilli był dla podopiecznych Hansiego Flicka ostatnim meczem na Camp Nou w sezonie 2025/26. Barcelona, która już wcześniej zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii, pokonała Betis 3:1 i po 37 ligowych spotkaniach ma na koncie 94 punkty. Ten mecz miał szczególny wymiar, nie tylko ze względu na pożegnanie Roberta Lewandowskiego.

Dzięki sukcesowi w rywalizacji z Los Verdiblancos Blaugrana może pochwalić się kompletem domowych wygranych w obecnych rozgrywkach. Barca kończy zmagania w La Liga z 19 zwycięstwami w 19 starciach. W ten sposób Duma Katalonii zapisała się na kartach historii hiszpańskiego futbolu.

Jeszcze nigdy żadna drużyna w La Liga nie zdołała zamknąć sezonu bez straty punktów potyczkach na własnym boisku. Jako pierwsza dokonała tego Barcelona Hansiego Flicka, która przypieczętowała to osiągnięcie triumfem w rywalizacji z Betisem.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości