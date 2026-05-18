Barcelona pokonała Real Betis 3:1 i w efektowny sposób zamknęła sezon ligowy na Camp Nou. Dzięki temu zwycięstwu Duma Katalonii zapisała się w historii La Liga.

Pojedynek z ekipą z Sewilli był dla podopiecznych Hansiego Flicka ostatnim meczem na Camp Nou w sezonie 2025/26. Barcelona, która już wcześniej zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii, pokonała Betis 3:1 i po 37 ligowych spotkaniach ma na koncie 94 punkty. Ten mecz miał szczególny wymiar, nie tylko ze względu na pożegnanie Roberta Lewandowskiego.

Dzięki sukcesowi w rywalizacji z Los Verdiblancos Blaugrana może pochwalić się kompletem domowych wygranych w obecnych rozgrywkach. Barca kończy zmagania w La Liga z 19 zwycięstwami w 19 starciach. W ten sposób Duma Katalonii zapisała się na kartach historii hiszpańskiego futbolu.

💙✅❤ ¡El @FCBarcelona_es se convierte en el primer equipo de #LALIGAHistory en ganar LOS 19 PARTIDOS como local en una misma temporada!#DesenlaceLALIGA pic.twitter.com/OaY2Iz003q — LALIGA (@LaLiga) May 17, 2026

Jeszcze nigdy żadna drużyna w La Liga nie zdołała zamknąć sezonu bez straty punktów potyczkach na własnym boisku. Jako pierwsza dokonała tego Barcelona Hansiego Flicka, która przypieczętowała to osiągnięcie triumfem w rywalizacji z Betisem.