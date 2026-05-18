Atletico Madryt poznało decyzję Simeone ws. przyszłości

Diego Simeone ogłosił, że w przyszłym sezonie wciąż będzie trenerem Atletico Madryt. Mimo plotek dotyczących odejścia, zostanie w klubie, w którym pracuje nieprzerwanie od grudnia 2011 roku.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Simeone ogłosił, że nadal będzie trenerem Atletico Madryt

Na palcach jednej ręki można policzyć obecnie trenerów, którzy pracują w jednym klubie tak długo, jak Diego Simeone. Argentyńczyk to autor największych sukcesów w historii Atletico Madryt. Za wyniki zespołu ze stolicy odpowiada nieprzerwanie od grudnia 2011 roku. W tym czasie sięgnął m.in. po dwa mistrzostwa Hiszpanii, Puchar Króla, Superpuchar Hiszpanii czy dwie Ligi Europy.

Przez ostatnie tygodnie, a nawet miesiące media rozpisywały się na temat możliwego zakończenia współpracy. Mimo kontraktu, który wygasa dopiero w czerwcu przyszłego roku, 56-latek miał nosić się z zamiarem odejścia. Jego nazwisko było również wymieniane przez moment w kontekście przejęcia Interu Mediolan. Na jeden mecz przed końcem sezonu Simeone ogłosił swoją decyzję.

– Jeśli mam być szczery, myślę o przyszłym sezonie. Myślę o sobie. Będę kontynuował pracę, ale zastanawiam się, jak podejść do nowego sezonu – powiedział Diego Simeone, cytowany przez Fabrizio Romano.

Z jego słów wynika, że wypełni obowiązujący kontrakt. W przyszłym sezonie kibice wciąż będą mogli oglądać go na ławce trenerskiej. Do tej pory Simeone prowadził Atletico w 799 meczach. Jego bilans to 470 zwycięstw, 168 remisów i 161 porażek. Mimo prawie piętnastu lat pracy w jednym klubie zdobywa średnio 1,98 punktu na mecz. W tym sezonie skończą La Ligę na 3. lub 4. miejscu.