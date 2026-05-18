Widzew Łódź przed kluczową batalią o Ekstraklasę. Rywale pomogli

Widzew Łódź przegrał z Koroną Kielce, ale wciąż może utrzymać się w Ekstraklasie i wszystko zależy od jego piłkarzy. W ostatniej kolejce łodzianie zmierzą się z Piastem Gliwice, a wynik tego meczu najprawdopodobniej przesądzi o spadkowiczu.

PressFocus Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Widzew zagra z Piastem o życie. Musi wygrać

Widzew Łódź w piątkowy wieczór przegrał kluczowy mecz z Koroną Kielce 0-1. Wydawało się, że ten wynik zwiastuje katastrofę, bowiem przed ostatnią kolejką ekipa Aleksandara Vukovicia mogła wrócić do strefy spadkowej. Tak się jednak nie stało – Lechia Gdańsk przegrała z Legią Warszawa, więc łodzianie wciąż są nad kreską. Dodatkowo, w grze o utrzymanie liczy się więcej ekip, bowiem Cracovia tylko zremisowała z Motorem Lublin, a Piast Gliwice w rywalizacji z Rakowem Częstochowa nie zdobył choćby punktu.

Rywale pomogli Widzewowi, który wciąż ma wszystko w swoich rękach. W przyszły weekend ligowe rozgrywki zwieńczy domowym meczem z Piastem Gliwice. Zapowiadają się wielkie emocje, bowiem przegrany tej rywalizacji najprawdopodobniej opuści szeregi Ekstraklasy.

Dla świętego spokoju łodzianie potrzebują zwycięstwa, natomiast mogą utrzymać się nawet w przypadku porażki. Wówczas jednak muszą liczyć na korzystne wyniki meczów Lechii Gdańsk oraz Arki Gdynia. Może być o to ciężko, bowiem obie ekipy mają jeszcze na rozkładach zdegradowaną Bruk-Bet Termalicę.

Sytuacja Widzewa nie jest w pełni komfortowa, ale mogła być znacznie gorsza, gdyby Lechia zapunktowała w tej kolejce, a Cracovia wypisała się z walki o utrzymanie, wygrywając swój mecz. Problemem z kolei może okazać się ostatnia porażka Piasta, który będzie w Łodzi w pełni zmobilizowany, aby jakkolwiek zapunktować i zapewnić sobie utrzymanie w Ekstraklasie.