Nsame na dłużej w Legii? Papszun: sytuacja nadal nie jest jasna

Legia Warszawa pokonała Lechię Gdańsk i wciąż może awansować do europejskich pucharów. W tym meczu zabłysnął Jean-Pierre Nsame, który zdobył gola. Na temat jego przyszłości wypowiedział się Marek Papszun.

Legia jeszcze nie zdecydowała ws. kontraktu Nsame

Legia Warszawa przed ostatnią kolejką Ekstraklasy wskoczyła na siódme miejsce i nadal może wyprzedzić GKS Katowice oraz Zagłębie Lubin. Jeśli tak się stanie, zagra w przyszłym sezonie w europejskich pucharach, co byłoby wielkim sukcesem i niespodzianką, biorąc pod uwagę, że jeszcze do niedawna drżała o utrzymanie w Ekstraklasie.

Niedzielny mecz z Lechią Gdańsk był udany dla Jeana-Pierre’a Nsame, który trafił do siatki. Napastnik pokazał się z dobrej strony, choć jego przyszłość w klubie dalej nie jest pewna. Umowa wygasa za nieco ponad miesiąc, a rozmowy nie przyniosły dotąd jakichkolwiek rezultatów.

Nsame wciąż może pozostać w Warszawie, ale to się dopiero rozstrzygnie. Marek Papszun z dużym uznaniem wypowiedział się na temat jego ambitnej postawy i potwierdził, że obie strony będą kontynuować negocjacje w sprawie przedłużenia współpracy na kolejny sezon.

– Przede wszystkim trzeba podkreślić jego świetną postawę. Jego sytuacja na ten moment nadal nie jest do końca jasna, dlatego tym bardziej doceniam jego podejście. Było kapitalne. Niestety nie wszyscy zawodnicy wykazali się w tej chwili taką postawą. Tak jak mówiłem już wcześniej, prowadzenie drużyny w sytuacji, kiedy pojawiają się kwestie kontraktowe, nigdy nie jest proste. (…) Zobaczymy, co się wydarzy. Myślę, że w tym albo najpóźniej w kolejnym tygodniu będziemy rozmawiać coraz konkretniej. To jednak nie dotyczy wyłącznie jego osoby, ale również innych decyzji związanych z odejściami zawodników, bo wszystko jest ze sobą powiązane – powiedział Papszun, cytowany przez portal Legia.net.