Legia Warszawa pożegna czterech zawodników. Wśród nich głośne nazwisko

Legia Warszawa walczy o europejskie puchary, a w międzyczasie planuje nowy sezon. Jak poinformował serwis Piłka Nożna, po sezonie z klubem pożegna się czterech zawodników. Na zasadzie wolnego transferu odejdzie m.in. Kacper Tobiasz i Patryk Kun.

Tobiasz, Kun, Krasniqi i Colak – oni odejdą z Legii po sezonie

Legia Warszawa w miniony weekend pokonała Lechię Gdańsk (2:1), a bohaterem spotkania został Antonio Colak, który zdobył bramkę w doliczonym czasie gry. Komplet punktów oznacza, że Wojskowi wciąż mają szanse awansować do europejskich pucharów. Żeby tego dokonać, potrzebują zwycięstwa w ostatnim meczu oraz korzystnych wyników w dwóch innych spotkaniach.

W międzyczasie pion sportowy pracuje nad kadrą pierwszego zespołu na przyszły sezon. Na ten moment trwa odchudzanie drużyny, ponieważ czterech zawodników znalazło się na wylocie z klubu. O szczegółach poinformował Paweł Gołaszewski z serwisu Piłka Nożna.

Nie ulega wątpliwości, że po zakończeniu sezonu z Legią pożegna się Kacper Tobiasz, któremu w czerwcu wygasa kontrakt. Na zasadzie wolnego transferu odejdzie prawdopodobnie Patryk Kun, który ostatnio podpadł trenerowi, zgłaszając niedyspozycje. W przyszłej kampanii w barwach stołecznego klubu nie zobaczymy również Ermala Krasniqiego. Wypożyczenie Kosowianina dobiega końca. Nowego pracodawcy szuka także Anotnio Colak, który dostał zielone światło na zmianę otoczenia.

Po 33. kolejkach Legia Warszawa zajmuje 7. miejsce w tabeli z dorobkiem 46 punktów. Za tydzień zmierzą się z Motorem Lublin. Wzrok kibiców będzie skierowany również na Białystok, gdzie Jagiellonia zagra z Zagłębiem Lubin oraz na Szczecin, gdzie Pogoń podejmie GKS Katowice. Fani stołecznego klubu muszą trzymać kciuki za gospodarzy, jeśli chcą, żeby Wojskowi zajęli 5. miejsce w Ekstraklasie.