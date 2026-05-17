Niespodziewany powrót Mraza?! Klub z czołówki Ekstraklasy pyta o Słowaka! [MECZ TYGODNIA]

Samuel Mraz bardzo dobrze prezentował się w barwach Motoru w Ekstraklasie, a potem wyjechał do ligi szwajcarskiej. Tam też radzi sobie nieźle, choć większość spotkań zaczyna na ławce. Z ustaleń goal.pl wynika, że sytuację chciałby wykorzystać jeden z klubów Ekstraklasy.

Mateusz Piotrowski / Alamy Na zdjęciu: Samuel Mraz

Z Motorem się nie dogadał

Choć Samuel Mraz w barwach Motoru Lublin spisywał się znakomicie, to ostatecznie strony nie doszły do porozumienia w kwestii przedłużenia umowy i słowacki napastnik zakończył grę w Ekstraklasie. 29-latek miał jednak solidną kartę przetargową, bo nie dość, że nomen omen, kartę na ręce, to jeszcze dobre statystyki.

W 34 meczach Ekstraklasy sezonu 2024/2025 Mraz zdobył aż 16 goli, co plasowało go w czołówce strzelców. Jak jednak wspomniano, do przedłużenia umowy nie doszło i ostatecznie Słowak trafił do Servette Geneve.

I trzeba przyznać, że w Szwajcarii też idzie mu całkiem nieźle. W 35 meczach bieżącego sezonu tamtejszej ekstraklasy Mraz zdobył 10 goli i dołożył 2 asysty.

Gole są, choć często wchodzi z ławki

Ten wynik tym bardziej warto docenić, że Mraz wcale nie jest pewniakiem w składzie Servette. Były napastnik Motoru 12 razy zaczynał mecze w pierwszym składzie, a w 23 przypadkach wchodził na boisko w trakcie gry. W biezącym sezonie jest trzecim strzelcem drużyny.

Z naszych informacji wynika, że klubem, który podjął próbę ściągnięcia go z powrotem do Polski jest GKS Katowice. Dotarły do nas wieści, iż przedstawiciele śląskiego klubu kontaktowali się w tej sprawie ze słowacką agencją menedżerską, która reprezentuje Mraza.

W naszym „Meczu Tygodnia” GieKSa zremisowała u siebie z Jagiellonią Białystok 2:2 i wciąż ma duże szanse na udział w europejskich pucharach. Po 23 latach przerwy. W ostatniej kolejce klub ze Śląska zagra na wyjeździe z Pogonią Szczecin.

Kolejny Słowak w ataku?

Obecnie drużyna Rafała Góraka ma w składzie dwóch napastników. Ilia Szkurin w 29 meczach strzelił 5 goli, a Adam Zrelak trafił do siatki trzy razy w 21 spotkaniach. To mniej niż na przykład… duet obrońców Jędrych – Klemenz, którzy mają po sześć trafień.

Operacja sprowadzenia Mraza z powrotem do Polski może być jednak trudna, bo jak słyszymy, taki ruch nie znajduje się na liście priorytetów tego zawodnika. Choć, co oczywiste, Słowak nie jest do końca szczęśliwy, że większość meczów w Szwajcarii zaczyna na ławce.

Tak czy inaczej, warto obserwować tę sytuację, bo może być rozwojowa. Kontrakt Mraza z Servette Geneve obowiązuje do lata 2027 roku.