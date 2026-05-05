Ferland Mendy doznał kolejnego urazu. Szykuje się długa przerwa

Poważna kontuzja Ferlanda Mendy’ego

Real Madryt w poniedziałkowy wieczór poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej, że Ferland Mendy nabawił się następnej kontuzji. Jak możemy przeczytać w komunikacie opublikowanym przez hiszpański klub, u lewego obrońcy zdiagnozowano uraz ścięgna mięśnia prostego uda prawej nogi. To poważny problem zdrowotny, przez który boczny defensor najpewniej wypadnie z gry na bardzo długi czas.

Wszystko wskazuje bowiem na to, że 30-letni Francuz będzie musiał poddać się operacji, a wtedy jego przerwa może wynieść około pięciu miesięcy. Mierzący 180 centymetrów wahadłowy od dawna zmaga się z problemami zdrowotnymi, co pokazują ostatnie lata. Ferland Mendy opuścił ponad 40 procent meczów podczas swojego pobytu w drużynie Królewskich. To jasno obrazuje, jak często pauzuje on z powodu kłopotów zdrowotnych.

Dziesięciokrotny reprezentant Francji występuje w barwach Realu Madryt od 2019 roku. Wówczas przeniósł się na Estadio Santiago Bernabeu z Olympique’u Lyon za niespełna 50 milionów euro. Od tamtej pory w koszulce zespołu Los Blancos rozegrał 210 spotkań, strzelił 6 goli i zaliczył 12 asyst. W tym czasie sięgnął między innymi po trzy tytuły mistrza Hiszpanii oraz dwukrotnie triumfował w Lidze Mistrzów, a jego kontrakt obowiązuje do 2028 roku.