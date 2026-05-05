Arsenal - Atletico to rewanżowe spotkanie w półfinale Ligi Mistrzów. Kto awansuje do kolejnej fazy i zagra w decydującym meczu? To przewidywane składy na ten pojedynek.

IMAGO/ PressFocus Na zdjęciu: Diego Simeone i Mikel Arteta (Atletico - Arsenal)

Arsenal – Atletico: przewidywane składy

W pierwszym meczu padł remis 1:1 – na gola Viktora Gyokeresa z rzutu karnego powiedział Julian Alvarez, który także bezbłędnie wykonał jedenastkę. W rewanżu, który odbędzie się na Emirates Stadium w Londynie, nieznacznym faworytem jest Arsenal, a więc gospodarz wtorkowego pojedynku. Mimo tego Atletico wcale nie stoi na straconej pozycji.

Kanonierzy do rywalizacji na własnym stadionie przystąpią bez dwóch kontuzjowanych graczy. Mikel Merino i Jurrien Timber od dłuższego czasu pozostają poza kadrą. Natomiast Rojiblancos będą musieli radzi sobie bez Jose Marii Gimeneza, Pablo Barrios i Nico Gonzaleza.

Mikel Arteta może dokonać czterech zmian w porównaniu z pierwszym meczem. W wyjściowej jedenastce powinni znaleźć się Cristhian Mosquera, Bukayo Saka, Eberechi Eze i Leandro Trossard, którzy zastąpią Bena White’a, Gabriela Martinellego, Martina Odegaarda i Noniego Madueke. Z kolei Diego Simeone najprawdopodobniej nie dokona ani jednej roszady.

Wyjściowe jedenastki na mecz Arsenal – Atletico:

Arsenal: David Raya – Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel, Piero Hincapie – Declan Rice, Martin Zubimendi – Bukayo Saka, Eberechi Eze, Leandro Trossard – Viktor Gyokeres

Atletico: Jan Oblak – Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri – Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Ademola Lookman – Antoine Griezmann, Julian Alvarez